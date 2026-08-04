Encuesta: cae la imagen de Milei y seis de cada diez argentinos votarían un cambio en 2027

La política suele castigar primero y reorganizar después. Eso es lo que comienza a mostrar el último estudio nacional de Zuban Córdoba y Asociados: el desgaste del gobierno de Javier Milei avanza con fuerza en la opinión pública, pero la oposición todavía no consigue transformar ese malestar en una mayoría política consolidada. El humor social cambia de dirección antes que el mapa electoral.

Los números son elocuentes. El 65,3% desaprueba la gestión nacional, mientras apenas el 33,4% la aprueba. En paralelo, la imagen negativa del Presidente alcanza el 61,3%, frente a un 33,4% de valoración positiva. La lectura política es clara: el respaldo que sostuvo al oficialismo durante buena parte de su gestión comenzó a mostrar fisuras que ya no pueden atribuirse únicamente al desgaste natural del poder.

La economía erosiona el capital político, pero la oposición sigue sin dueño

El deterioro económico aparece como el principal combustible de esa caída. Según el relevamiento, el 53,9% sostiene que su situación personal es peor que cuando Milei llegó a la Casa Rosada, mientras otro 14,4% afirma que continúa igual de mal. Apenas el 13,2% considera que mejoró. Cuando la percepción económica se vuelve negativa, la paciencia política suele acortarse.

La encuesta también refleja un cambio de expectativas. El 64% cree que el país marcha en la dirección equivocada, contra apenas un 30% que considera correcto el rumbo. Ese clima se traslada directamente al escenario electoral: el 61,9% afirma que votaría por un cambio de gobierno en 2027, mientras solo un **33,4% respaldaría la continuidad del oficialismo.

Sin embargo, el dato más interesante aparece cuando se observa quién podría capitalizar ese descontento. Allí la respuesta todavía está abierta. En distintos escenarios medidos por la consultora, el peronismo oscila entre el 31,3% y el 35,3% de intención de voto, mientras La Libertad Avanza conserva entre el 28% y el 33,8%, diferencias que muestran una competencia todavía pareja pese al deterioro oficialista.

Otros relevamientos nacionales conocidos durante el último mes muestran un panorama similar. Un informe que consolidó 17 encuestas nacionales concluyó que el 59% considera que la situación actual es peor que hace un año, mientras el 49% mantiene expectativas económicas pesimistas hacia 2027. En ese promedio, La Libertad Avanza continúa encabezando la intención de voto con 31,5%, seguida por el peronismo con 26,1%, reflejando que el desgaste del Gobierno todavía no encuentra una traducción automática en favor de la oposición.

Incluso en los escenarios de candidaturas, la diferencia permanece ajustada. Milei aparece con 29,9% frente a 27,3% de Axel Kicillof, mientras que una eventual segunda vuelta muestra una distancia mínima entre ambos. La política argentina vuelve a exhibir una de sus constantes: un oficialismo golpeado no garantiza, por sí mismo, una oposición fortalecida.

El dato que sobresale no es únicamente la caída del Presidente. Es la fotografía de un sistema político donde el enojo crece más rápido que las alternativas. Y cuando la bronca todavía no tiene dueño, ninguna elección puede darse por escrita.