Un informe clave reveló que el modelo de Milei favorece a pocos sectores y deja atrás a las pymes

La Fundación Pensar presentó este miércoles su informe mensual titulado “Atrápame si puedes”, en el que analizó el desempeño de los distintos sectores de la economía argentina desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei y concluyó que el actual modelo económico comienza a mostrar sectores ganadores, aunque todavía no logra construir una mayoría beneficiada por el crecimiento.

Según el documento elaborado por el think tank vinculado al Pro, los principales favorecidos por el nuevo esquema económico son las actividades intensivas en capital, recursos naturales, exportaciones e inversiones, entre ellas energía, minería, agro, sistema financiero, servicios profesionales y mercado inmobiliario.

En contraposición, el informe señala que los sectores más afectados son aquellos ligados al empleo, las pymes y el mercado interno, como la construcción, la industria pyme, el comercio tradicional, la gastronomía, el empleo público, los servicios personales, la educación, la salud y la cultura.

Según el trabajo, los sectores más beneficiados son aquellos intensivos en capital, recursos naturales, exportaciones y grandes inversiones, mientras que los más afectados son los vinculados al empleo, las pymes, el mercado interno y la obra pública.

El informe sostiene que crecen con mayor fuerza la energía, la minería, el agro, el sector financiero, los servicios profesionales y el real estate. En contrapartida, menciona dificultades en construcción, industria pyme, comercio tradicional, gastronomía, empleo público, educación, salud, cultura y servicios personales.

"El modelo Milei no produjo una economía homogéneamente ganadora o perdedora. Produjo una economía partida", señaló el documento elaborado por PensarLab, el centro de estudios ligado al PRO.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el trabajo también advierte que la recuperación económica todavía no logró traducirse en empleo masivo, salarios altos ni una mejora extendida para la clase media.

"La pregunta política no es solamente qué sectores crecen. La pregunta es qué tipo de crecimiento produce el modelo: uno que genera dólares e inversión, pero todavía no logra transformar esa recuperación en empleo masivo, salarios altos y mejora extendida para la clase media", indicó el reporte.

Los principales datos del informe

Entre los resultados destacados, la Fundación Pensar remarcó los siguientes ítems:

-Sector financiero: crecimiento de 24,7% en 2025, el más alto de toda la economía.

-Energía: exportaciones petroleras y petroquímicas por USD 11.772 millones.

-Minería: exportaciones de oro, plata y litio por USD 5.818 millones.

-Agro: crecimiento de 6,2% en 2025 y participación de cerca del 46% de las exportaciones de bienes.

-Construcción: pérdida de más de 75.000 empleos registrados desde noviembre de 2023.

-Comercio pyme: caída de 3,2% interanual en abril de 2026.

En materia de percepción pública, una encuesta incorporada al estudio mostró que el 31% de los consultados considera que el sector financiero fue el principal beneficiado desde la llegada de Milei al poder, seguido por la minería con 13%, mientras que un 17% opinó que ningún sector resultó favorecido.

Asimismo, el relevamiento reflejó un fuerte respaldo a la producción nacional. El 83% de los encuestados aseguró tener una imagen favorable de la industria argentina y el 40% sostuvo que para que el país crezca es necesario protegerla frente a la competencia externa.

Al mismo tiempo, el 61% atribuyó la pérdida de competitividad industrial a los altos impuestos, costos laborales y burocracia, mientras que el 57% consideró que la apertura económica se realizó con demasiada rapidez.

Fundada en 2005, la Fundación Pensar es un centro de pensamiento vinculado al PRO que trabaja en la elaboración de propuestas de políticas públicas y planes de gobierno a través de equipos técnicos y especialistas de distintas áreas.