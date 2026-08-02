El patentamiento de autos volvió a caer y el mercado ya reclama incentivos para sostener las ventas internas

La industria automotriz volvió a ofrecer una señal de enfriamiento de la economía. Uno de los sectores que históricamente funciona como termómetro del consumo privado registró en julio una nueva caída de los patentamientos, reflejando que la estabilización macroeconómica todavía no alcanza para reactivar las decisiones de compra de los hogares. Ni la mayor oferta de modelos, ni las promociones comerciales, ni el financiamiento lograron revertir una demanda que continúa debilitada.

Más oferta, menos compradores

Los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) muestran que durante julio se patentaron 43.758 vehículos, un 30,6% menos que en igual mes de 2025. En términos absolutos significa que salieron a la calle 19.060 unidades menos que un año atrás. Frente a junio, cuando se habían registrado 47.415 patentamientos, la baja también fue significativa, con un retroceso mensual del 7,7%.

El balance del año tampoco muestra señales de recuperación. Entre enero y julio se patentaron 339.359 vehículos, un 12,8% menos que en el mismo período del año pasado, cuando el acumulado había alcanzado las 389.367 unidades.

Desde ACARA reconocen que el mercado atraviesa una etapa de fuerte competencia. La incorporación de nuevos modelos, el avance de las marcas chinas, la expansión de la electromovilidad y las mejores condiciones de financiamiento mantienen una oferta amplia, pero insuficiente para revertir la debilidad del consumo.

El presidente de la entidad, Sebastián Beato, sostuvo que la segunda mitad del año continuará marcada por una competencia intensa entre terminales y concesionarios, en un escenario donde la oferta supera ampliamente a una demanda mucho más cautelosa que en ejercicios anteriores.

Esa realidad obliga a las concesionarias a modificar su estrategia comercial. La venta del vehículo dejó de ser suficiente y cada vez gana mayor importancia el negocio de los servicios asociados, el mantenimiento y la posventa para sostener la rentabilidad.

Pero el mensaje más relevante del sector no estuvo vinculado a las estrategias comerciales, sino a la política económica. ACARA planteó la necesidad de que el Estado acompañe la actividad mediante incentivos fiscales que permitan dinamizar las ventas y recuperar parte del mercado perdido.

El planteo abre una discusión más amplia. Mientras la política oficial concentra buena parte de sus herramientas de promoción sobre grandes inversiones estratégicas mediante instrumentos como el RIGI, distintos sectores vinculados al mercado interno comienzan a reclamar políticas específicas para sostener la actividad cotidiana. El comercio, las PyMEs, la industria manufacturera y ahora también las concesionarias coinciden en que la estabilidad macroeconómica, por sí sola, no alcanza para recomponer la demanda.

En el ranking de marcas, Toyota volvió a liderar julio con 7.101 patentamientos, seguida por Fiat con 5.244 y Volkswagen con 5.073 unidades. Entre los modelos, la Toyota Hilux mantuvo el primer puesto con 2.812 registros, seguida por el Fiat Cronos y la Ford Ranger.

Los números confirman que el problema no parece estar en la oferta. Modelos hay, promociones también y el financiamiento mejoró respecto de meses anteriores. Lo que sigue faltando es el comprador. Y cuando incluso un mercado tan sensible como el automotor pierde casi un tercio de sus ventas en un año, el desafío deja de ser vender más autos: vuelve a ser recuperar el poder de compra de quienes deberían manejarlos.