Sin rebaja de retenciones, el agro frena la liquidación y vuelven las apuestas a un mejor dólar futuro

La principal fuente genuina de dólares de la economía argentina volvió a mostrar una señal que el Gobierno sigue de cerca. En julio, las empresas agroexportadoras liquidaron USD 2.918 millones, un 28% menos que en el mismo mes de 2025 y un 3% por debajo de junio, de acuerdo con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). En los primeros siete meses del año, el ingreso de divisas alcanzó USD 16.297 millones, un 16% inferior al registrado en igual período del año pasado.

Una cosecha récord no garantiza más dólares

La caída no responde a un derrumbe de la producción. Todo lo contrario. La campaña agrícola exhibe marcas históricas y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destaca que, entre enero y julio, las exportaciones de granos y subproductos alcanzaron un récord de 69 millones de toneladas, un 11,3% más que un año atrás y por encima del máximo registrado en 2022.

El problema aparece en otro punto de la cadena: producir más no implica necesariamente vender y liquidar divisas al mismo ritmo. La propia BCR estima que el agro aportará este año unos USD 34.897 millones, aunque ya redujo en alrededor de USD 1.200 millones su proyección por la caída de los precios internacionales.

CIARA y CEC explican que la comparación interanual está condicionada porque julio de 2025 concentró un volumen extraordinario de operaciones antes del vencimiento de la rebaja transitoria de retenciones. Sin ese estímulo excepcional, el mercado volvió a un comportamiento mucho más conservador.

La explicación técnica, sin embargo, también deja lugar a una lectura económica. Cuando desaparecen los incentivos extraordinarios, los dueños de los llamados "agrodólares" administran el ritmo de sus ventas. En un contexto de incertidumbre cambiaria, expectativa sobre el tipo de cambio y recurrentes debates sobre los derechos de exportación, la estrategia pasa por esperar mejores condiciones antes que acelerar la liquidación.

No se trata de una conducta nueva. Históricamente, el sector exportador calibra sus ventas según el escenario esperado. Si el mercado proyecta un dólar más alto o una eventual reducción de retenciones, el incentivo económico apunta a postergar parte de las liquidaciones para capturar una mayor rentabilidad futura.

Mientras tanto, la actividad agroindustrial mantiene un buen desempeño. El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) marcó en junio su nivel más alto desde el inicio de la serie, con una mejora mensual del 3% y un crecimiento interanual del 10,9%. La molienda de soja, trigo, cebada y girasol avanzó, al igual que la producción porcina y la actividad exportadora, impulsadas por una campaña agrícola récord.

La paradoja es evidente. La producción crece, las exportaciones baten récords y la actividad industrial vinculada al agro mantiene dinamismo. Sin embargo, los dólares no ingresan con la misma velocidad. Para un Gobierno que necesita fortalecer reservas y sostener la estabilidad cambiaria, el calendario del productor termina siendo casi tan importante como el volumen de la cosecha. Porque en la economía argentina, muchas veces el problema no es cuántos dólares genera el campo, sino cuándo decide convertirlos en divisas efectivamente disponibles para el Banco Central.