Ezeiza: cayó una agente de la PSA acusada de integrar una banda de viudas negras

La mujer, que se encontraba de licencia psiquiátrica, fue detenida tras una investigación que comenzó con la denuncia de un hombre de 64 años. Los investigadores sospechan que detrás del caso podría existir una estructura dedicada a captar víctimas mediante aplicaciones de citas.
Policiales25/06/2026

NOTA 1 La historia comenzó como empiezan miles de historias en estos tiempos: un intercambio de mensajes, una conversación que parecía avanzar con naturalidad y una invitación a cenar. Nada hacía prever que detrás de ese encuentro acordado a través de una aplicación de citas se escondía una investigación que terminaría con la detención de una integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Ezeiza.

 

La acusación es grave. Los investigadores sostienen que una mujer de 31 años habría participado en una maniobra para seducir, intoxicar y despojar de sus pertenencias a un hombre de 64 años. Pero el caso tomó una dimensión todavía más inquietante cuando la pesquisa comenzó a revelar indicios de algo mayor: una posible organización dedicada a operar bajo la modalidad conocida como "viuda negra".

 

Todo ocurrió después de que la víctima conociera a la sospechosa a través de Bumble. Tras varios intercambios, acordaron encontrarse en la vivienda del hombre para compartir una cena. Lo que parecía una velada común terminó abruptamente cuando el anfitrión comenzó a sentirse mal luego de consumir una bebida durante el encuentro.

 

Horas después despertó en un hospital.

 

Cuando recuperó la conciencia, además de las secuelas de la intoxicación, encontró otro vacío: habían desaparecido objetos de valor de su vivienda. Entonces llegó la denuncia y comenzó una investigación que avanzó silenciosamente durante semanas.

 

La pista que condujo hasta Ezeiza

 

Las cámaras de seguridad, los testimonios y el análisis de distintas pruebas permitieron reconstruir parte de los movimientos de la sospechosa. Con esos elementos, los investigadores lograron identificar a Lucía Fernanda Díaz Da Mota, quien se desempeñaba en la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

 

Según pudo establecerse durante la investigación, la mujer se encontraba atravesando una licencia médica por cuestiones psiquiátricas al momento de los hechos investigados.

 

Con una orden judicial, los efectivos allanaron una vivienda ubicada en Ezeiza. Allí encontraron una serie de elementos que ahora forman parte de la causa: teléfonos celulares, relojes de alta gama, perfumes, equipaje perteneciente presuntamente a distintas víctimas, llaves, controles remotos y prendas de vestir que podrían haber sido utilizadas durante algunos de los episodios investigados.

 

Para los pesquisas, esos hallazgos fortalecen una hipótesis que va más allá de un único hecho.

 

La sospecha es que existía un mecanismo relativamente aceitado. El primer paso consistía en contactar hombres mediante aplicaciones o redes sociales. Luego venía el encuentro presencial. Después aparecía la intoxicación. Y finalmente el robo, aprovechando el estado de vulnerabilidad de las víctimas.

 

La investigación intenta ahora determinar si hubo más personas afectadas por maniobras similares y si la mujer actuaba sola o integraba una estructura más amplia.

 

No es un detalle menor. Las llamadas viudas negras dejaron hace tiempo de ser una excepción dentro del universo del delito urbano. Las aplicaciones de citas y las redes sociales ampliaron las posibilidades de contacto entre desconocidos y, con ellas, también aparecieron nuevas modalidades delictivas que explotan la confianza y la intimidad como herramientas de acceso.

 

Por eso el expediente abierto en Ezeiza no sólo busca esclarecer qué ocurrió aquella noche. También intenta responder una pregunta más incómoda: cuántos otros casos pudieron quedar ocultos detrás del silencio, la vergüenza o la falta de denuncia.

 

Mientras tanto, la mujer permanece detenida y la causa sigue avanzando. En los despachos judiciales buscan reconstruir cada paso. En las calles, la noticia deja una sensación inquietante. Porque cuando una investigación reúne aplicaciones de citas, intoxicaciones, robos y una integrante de una fuerza federal, la frontera entre la confianza cotidiana y el delito aparece más difusa de lo que cualquiera quisiera admitir.

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