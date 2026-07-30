Investigan crimen de una beba en Lomas y detuvieron al padrastro

El silencio de una vivienda de Villa Rita, en Lomas de Zamora, terminó convirtiéndose en la escena de una investigación que sacude al sur del Conurbano. Lo que comenzó como un llamado desesperado al 911 por una presunta caída doméstica terminó con una niña de apenas un año y siete meses fallecida, un joven detenido y una causa judicial que apunta a un posible crimen ocurrido puertas adentro.

Todo sucedió en una casa ubicada sobre la esquina de Voltaire y Valparaíso. Desde allí partió el aviso de emergencia que alertaba sobre una menor que no reaccionaba luego de haberse caído de una cama, según la primera explicación brindada a las autoridades.

Cuando la ambulancia llegó al domicilio, ya no había margen para intentar reanimarla. El personal médico confirmó el fallecimiento de Alaia Galarza y comenzó el procedimiento habitual que, en pocos minutos, modificaría por completo el rumbo de la investigación.

Una versión que no resistió la primera revisión

Durante la inspección inicial del cuerpo, la médica que intervino advirtió lesiones y golpes en distintas partes de la pequeña. Esas marcas resultaban incompatibles, en principio, con el relato de un accidente doméstico aislado y obligaron a activar el protocolo judicial para casos de muerte violenta.

A partir de esa primera observación, la Unidad Funcional de Instrucción N.º 17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora ordenó la inmediata aprehensión de Leonel Martínez, de 18 años, padrastro de la niña y la persona que, según la investigación, estaba a cargo de su cuidado al momento de los hechos.

Mientras los peritos comenzaron a reconstruir las últimas horas de Alaia dentro de la vivienda, la fiscalía dispuso que el expediente fuera caratulado preventivamente como homicidio agravado por el vínculo, una figura penal que contempla las penas más severas previstas por la legislación argentina cuando la víctima es asesinada por una persona unida por un vínculo familiar o convivencial equiparable.

La investigación recién comienza y todavía quedan numerosas medidas probatorias por realizar para establecer con precisión qué ocurrió dentro de la casa y cuál fue la secuencia que terminó con la muerte de la niña.

En este tipo de causas, los primeros informes médicos, las pericias forenses y las declaraciones de quienes integraban el entorno familiar suelen convertirse en piezas determinantes para confirmar o descartar las distintas hipótesis que analiza la Justicia.

La muerte de Alaia vuelve a colocar bajo la lupa un fenómeno que muchas veces permanece oculto entre las paredes de una vivienda. Las violencias contra niños y niñas suelen desarrollarse lejos de la mirada pública y, en numerosas ocasiones, solo emergen cuando el daño ya es irreversible.

Por eso, además de establecer responsabilidades penales, la investigación buscará reconstruir si existieron señales previas, intervenciones o indicadores que pudieran haber anticipado una situación de riesgo. En el Conurbano, como en cualquier otro territorio, las tragedias familiares no empiezan el día en que llega un patrullero.

Muchas veces comienzan mucho antes, en un silencio que nadie logra escuchar hasta que ya es demasiado tarde.