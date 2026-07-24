Lomas de Zamora fue parte de un megaoperativo antidrogas que terminó con 30 detenidos

La madrugada todavía no había terminado cuando el movimiento empezó a sentirse en distintos barrios del Conurbano. Móviles policiales, grupos tácticos y allanamientos coordinados avanzaron casi al mismo tiempo sobre viviendas señaladas por una misma investigación.

El objetivo era cortar una red de comercialización de drogas que tenía ramificaciones en varios distritos del oeste y el sur bonaerense. Al finalizar el operativo, el saldo fue contundente: 30 personas detenidas, estupefacientes secuestrados y una estructura de venta que, según la investigación, quedó desarticulada.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en La Matanza, Moreno, General Rodríguez y Lomas de Zamora. Además de cocaína, los investigadores incautaron otras sustancias, dinero en efectivo y distintos elementos considerados de interés para la causa judicial, mientras que también fueron demolidos los 15 puntos de venta que la organización utilizaba para distribuir droga en diferentes barrios.

El despliegue respondió a una investigación que fue acumulando pruebas durante varios meses. Entre los detenidos figuran tanto quienes eran señalados como responsables de conducir la organización como personas acusadas de comercializar los estupefacientes en los distintos puntos de expendio.

Tecnología, investigación y el desafío permanente en los barrios

Uno de los aportes centrales para el avance de la investigación se produjo en La Matanza, donde las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y el sistema de anillo digital permitieron sumar evidencia para reconstruir movimientos y fortalecer el trabajo de las fuerzas de seguridad bonaerenses.

El uso de herramientas tecnológicas se volvió cada vez más frecuente en investigaciones complejas. Las imágenes de videovigilancia, el seguimiento de recorridos y el análisis de movimientos permiten sostener causas que requieren mucho más que un allanamiento exitoso. En este caso, fueron parte del conjunto de pruebas que terminaron habilitando un operativo simultáneo en cuatro municipios.

La dimensión del procedimiento también refleja una realidad conocida en el Conurbano: las redes de comercialización de drogas hace tiempo dejaron de responder a los límites geográficos de un solo distrito. Se desplazan, articulan distintos puntos de venta y construyen circuitos que obligan a coordinar investigaciones entre varias jurisdicciones para lograr resultados concretos.

La causa ahora continuará en el ámbito judicial, donde deberá determinarse el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos y el funcionamiento de la organización investigada.

Mientras tanto, el operativo deja una fotografía que se repite con frecuencia en el Gran Buenos Aires: el narcotráfico no se combate con un único procedimiento, sino con investigaciones prolongadas, coordinación entre organismos y presencia sostenida del Estado.

Porque detrás de cada búnker derribado hay un barrio que intenta recuperar una esquina. Y esa disputa, mucho más silenciosa que un allanamiento, recién empieza cuando termina el operativo.