Rafael Calzada: asesinó a golpes a su hijo de 12 años y quedó detenido

El silencio de una casa de fondo en Rafael Calzada terminó convirtiéndose en la escena de uno de los hechos más dolorosos del fin de semana en el Conurbano. Un niño de 12 años fue encontrado sin vida dentro de la vivienda donde había pasado las últimas horas con su padre.

Poco después, el hombre se presentó por sus propios medios en una dependencia policial de Lomas de Zamora y confesó haber cometido el crimen.

La tragedia ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Río Negro al 1800, en el partido de Almirante Brown. La secuencia comenzó tras un llamado al 911 que movilizó a efectivos policiales hasta el lugar. Al ingresar al inmueble, encontraron al chico sin signos vitales.

De acuerdo con las primeras constataciones médicas, la muerte fue consecuencia de los golpes que había recibido. Mientras los efectivos realizaban las primeras tareas en la escena, vecinos relataron que el padre había abandonado la vivienda en un automóvil pocos minutos antes de la llegada de la Policía.

Una investigación atravesada por el conflicto familiar

Horas más tarde, cerca de las 14, el hombre se presentó en la Comisaría Primera de Lomas de Zamora. Allí reconoció haber matado a su hijo y quedó inmediatamente detenido.

La investigación comenzó a reconstruir el contexto familiar. Según la información incorporada al expediente, el hombre estaba separado de la madre del niño, quien residía junto a él en Lanús. El régimen de visitas establecía que el padre lo retiraba los viernes para compartir el fin de semana.

Los investigadores también intentan determinar qué ocurrió en las horas previas al crimen. Entre las hipótesis que analiza la fiscalía aparece una fuerte discusión mantenida entre los padres del menor días antes del hecho. En ese marco, una de las líneas de investigación busca establecer si el asesinato estuvo motivado por el propósito de causar un daño extremo a la madre del niño.

La causa quedó en manos de la fiscal Marcela Juan, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. El acusado fue imputado por homicidio agravado por el vínculo, una figura que contempla la pena más severa prevista por el Código Penal. En las próximas horas será indagado formalmente.

El caso suma un elemento que profundiza el impacto social del crimen: el niño tenía diagnóstico de trastorno del espectro autista. Esa condición forma parte de la investigación únicamente como un dato de contexto y no modifica la calificación penal del hecho.

Cada filicidio deja una herida difícil de nombrar porque rompe el vínculo que debería ofrecer la mayor protección posible. Detrás del expediente quedará el trabajo de la Justicia para establecer responsabilidades penales.

Pero ninguna resolución judicial podrá reparar la pérdida de una vida de apenas 12 años ni el dolor que atraviesa a una familia marcada para siempre. También vuelve a recordar que, cuando los conflictos familiares escalan hacia la violencia extrema, las consecuencias suelen llegar demasiado tarde para quienes menos posibilidades tienen de defenderse.