La baja vacunación pone a Argentina en zona de riesgo por el avance de la difteria

La difteria parecía una enfermedad del pasado. Durante décadas, las campañas de vacunación lograron que dejara de formar parte de las preocupaciones cotidianas de las familias. Sin embargo, los datos más recientes muestran que ese escenario ya no puede darse por garantizado. El aumento de casos en distintos países de América y la caída de las coberturas vacunales en Argentina volvieron a encender una alarma sanitaria que atraviesa a toda la región.

Entre enero y mayo de 2026 se confirmaron 163 casos de difteria y cinco personas fallecieron en las Américas. La cifra representa más del doble de los registros del año pasado y supera ampliamente el promedio observado en los últimos años. El principal foco se concentra en Haití, pero los especialistas advierten que ningún país está completamente protegido cuando disminuye la vacunación.

Una enfermedad prevenible que vuelve cuando baja la inmunización

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta para que los países refuercen sus programas de inmunización y recuperen las coberturas recomendadas. El objetivo es claro: evitar que enfermedades prevenibles vuelvan a transformarse en brotes.

Argentina aparece entre los países donde la cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra difteria, tétanos y tos ferina (DPT3) se ubica por debajo del 80%, un porcentaje muy inferior al 95% considerado necesario para generar protección comunitaria. Esa diferencia no es un dato estadístico menor. Cuantas menos personas estén vacunadas, mayor será la posibilidad de que la bacteria vuelva a circular.

Desde la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) remarcan que el problema no comenzó este año. La disminución sostenida en las coberturas viene observándose desde hace tiempo y afecta también a otras enfermedades infecciosas que el calendario nacional mantiene bajo control gracias a la vacunación.

La difteria se transmite principalmente por las secreciones respiratorias que una persona infectada elimina al toser o estornudar. Puede comenzar con dolor de garganta, fiebre baja e inflamación del cuello, pero en los cuadros más graves produce una membrana que dificulta la respiración y libera una toxina capaz de afectar el corazón y el sistema nervioso.

Un aspecto que preocupa especialmente a los equipos de salud es que algunas personas pueden portar la bacteria sin presentar síntomas y transmitirla a otros sin saberlo. Por eso la vacunación no protege únicamente a quien recibe la dosis, sino también a toda la comunidad.

La buena noticia es que la herramienta para evitar estos cuadros sigue estando disponible. La vacuna forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, es gratuita, segura y eficaz, tanto para completar el esquema inicial como para recibir los refuerzos correspondientes durante la infancia y la vida adulta.

En los barrios del conurbano, donde muchas familias enfrentan dificultades económicas y múltiples urgencias cotidianas, completar el calendario de vacunación suele quedar relegado. Sin embargo, los especialistas insisten en que recuperar esas coberturas constituye una de las políticas sanitarias más efectivas y de mayor impacto colectivo.

La historia de la difteria demuestra una lección que la salud pública conoce desde hace décadas: las enfermedades prevenibles no desaparecen por sí solas. Retroceden cuando la vacunación avanza y encuentran una nueva oportunidad cada vez que esa protección colectiva comienza a debilitarse.