La baja vacunación pone a Argentina en zona de riesgo por el avance de la difteria

La región de las Américas duplicó los casos de difteria durante 2026 y Argentina aparece entre los países con baja cobertura de vacunación. Especialistas alertan que el descenso en las inmunizaciones abre la puerta al regreso de enfermedades que pueden prevenirse.
Actualidad14/07/2026

NOTA DIFTERIALa difteria parecía una enfermedad del pasado. Durante décadas, las campañas de vacunación lograron que dejara de formar parte de las preocupaciones cotidianas de las familias. Sin embargo, los datos más recientes muestran que ese escenario ya no puede darse por garantizado. El aumento de casos en distintos países de América y la caída de las coberturas vacunales en Argentina volvieron a encender una alarma sanitaria que atraviesa a toda la región.

Entre enero y mayo de 2026 se confirmaron 163 casos de difteria y cinco personas fallecieron en las Américas. La cifra representa más del doble de los registros del año pasado y supera ampliamente el promedio observado en los últimos años. El principal foco se concentra en Haití, pero los especialistas advierten que ningún país está completamente protegido cuando disminuye la vacunación.

 

Una enfermedad prevenible que vuelve cuando baja la inmunización

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta para que los países refuercen sus programas de inmunización y recuperen las coberturas recomendadas. El objetivo es claro: evitar que enfermedades prevenibles vuelvan a transformarse en brotes.

Argentina aparece entre los países donde la cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra difteria, tétanos y tos ferina (DPT3) se ubica por debajo del 80%, un porcentaje muy inferior al 95% considerado necesario para generar protección comunitaria. Esa diferencia no es un dato estadístico menor. Cuantas menos personas estén vacunadas, mayor será la posibilidad de que la bacteria vuelva a circular.

Desde la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) remarcan que el problema no comenzó este año. La disminución sostenida en las coberturas viene observándose desde hace tiempo y afecta también a otras enfermedades infecciosas que el calendario nacional mantiene bajo control gracias a la vacunación.

La difteria se transmite principalmente por las secreciones respiratorias que una persona infectada elimina al toser o estornudar. Puede comenzar con dolor de garganta, fiebre baja e inflamación del cuello, pero en los cuadros más graves produce una membrana que dificulta la respiración y libera una toxina capaz de afectar el corazón y el sistema nervioso.

Un aspecto que preocupa especialmente a los equipos de salud es que algunas personas pueden portar la bacteria sin presentar síntomas y transmitirla a otros sin saberlo. Por eso la vacunación no protege únicamente a quien recibe la dosis, sino también a toda la comunidad.

La buena noticia es que la herramienta para evitar estos cuadros sigue estando disponible. La vacuna forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, es gratuita, segura y eficaz, tanto para completar el esquema inicial como para recibir los refuerzos correspondientes durante la infancia y la vida adulta.

En los barrios del conurbano, donde muchas familias enfrentan dificultades económicas y múltiples urgencias cotidianas, completar el calendario de vacunación suele quedar relegado. Sin embargo, los especialistas insisten en que recuperar esas coberturas constituye una de las políticas sanitarias más efectivas y de mayor impacto colectivo.

La historia de la difteria demuestra una lección que la salud pública conoce desde hace décadas: las enfermedades prevenibles no desaparecen por sí solas. Retroceden cuando la vacunación avanza y encuentran una nueva oportunidad cada vez que esa protección colectiva comienza a debilitarse.

Te puede interesar
nota expensas

La mora en las expensas golpea al Gran Buenos Aires y complica las familias

Actualidad15/07/2026
Aunque las expensas desaceleraron su ritmo de aumento, el alivio no llegó a los hogares. En la provincia de Buenos Aires el gasto promedio ya supera los $168.000 mensuales y casi uno de cada seis propietarios mantiene deudas. La pérdida de ingresos, el aumento de los costos fijos y la caída del poder adquisitivo profundizan un problema que ya condiciona el mantenimiento de los edificios.
NOTA BANDERAS

El Gobierno avaló prohibir banderas de Malvinas en la semifinal

Actualidad15/07/2026
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que no se permitirá ingresar al estadio de Atlanta con banderas, camisetas o mensajes vinculados a las Islas Malvinas durante el duelo entre Argentina e Inglaterra. La decisión, acordada con la FIFA y las autoridades estadounidenses, desató una fuerte polémica y reavivó el debate sobre una presunta desmalvinización en uno de los partidos con mayor carga simbólica para el país.
 
NOTA ECONOMIA 2

El Gobierno lanza una moratoria para pymes ante la caída de la recaudación

Actualidad15/07/2026
Con la actividad económica todavía debilitada y los ingresos tributarios en retroceso, el Gobierno habilitó un nuevo plan de pagos de ARCA para que pymes, monotributistas y pequeños contribuyentes regularicen deudas fiscales. El régimen ofrece hasta 18 cuotas, pero mantiene una tasa de financiación superior a la inflación esperada, lo que abre interrogantes sobre su verdadero alcance.
WhatsApp Image 2026-07-14 at 11.26.28

La Feria del Libro Cristiano se afianza como el lugar de encuentro de los amantes de la literatura religiosa

Actualidad14/07/2026
La ciudad de Banfield recibirá, nuevamente, al acontecimiento cultural que a lo largo de 15 años se transformó en la cita obligada de quienes hacen de la lectura, un hábito. La Feria del Libro Cristiano se desarrollará del viernes 24 al domingo 26 de julio y ofrecerá, como cada año, innumerables opciones para que el público viva una experiencia única con la palabra impresa.
 
Lo más visto
Izquierda abajo

Avellaneda homenajeó a los bomberos voluntarios

Región14/07/2026
La intendenta Magdalena Sierra encabezó un encuentro junto a bomberas y bomberos de todos los cuarteles del distrito. Acompañada por Jorge Ferraresi, entregó distinciones a quienes cumplieron 25 y 50 años de servicio, en una jornada que puso en valor el compromiso cotidiano de quienes protegen a los vecinos.
nota central abajo

La UNaB sumó 45 nuevos graduados y ya supera los 500 egresados

Región14/07/2026
La Universidad Nacional Guillermo Brown celebró un nuevo acto de colación en Burzaco con 45 flamantes profesionales. La jefa de Gabinete, Paula Eichel, acompañó la ceremonia junto al rector Pablo Domenichini, en una jornada que volvió a destacar el impacto de la educación pública en el desarrollo del Conurbano y el protagonismo de los primeros universitarios de muchas familias.