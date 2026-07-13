Eichel acompañó a más de 500 estudiantes en la Feria de Ciencias de Brown

La jefa de Gabinete del Municipio de Almirante Brown, Paula Eichel, y el titular del Consejo Escolar browniano Ezequiel Mars acompañaron a los más de 500 estudiantes que participaron de la 53° Feria Distrital de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas (ACTE), un encuentro que reunió proyectos de investigación e innovación desarrollados por instituciones educativas de todo el distrito.

La actividad se llevó adelante en el Colegio Jesús María de Longchamps y contó con la participación de más de un centenar de establecimientos educativos de distintos niveles y modalidades. Allí, la funcionaria fue recibida por la directora de la institución, Andrea Ledezma, junto al presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars, y la subsecretaria de Educación, Gabriela Vranic.

En ese marco, Paula Eichel destacó la importancia de seguir fortaleciendo estos espacios de intercambio y aprendizaje. "Esta feria refleja el enorme compromiso de nuestros estudiantes y docentes, que con creatividad, esfuerzo y trabajo en equipo impulsan proyectos que enriquecen la educación y construyen un mejor futuro para nuestra comunidad", expresó.

Durante la jornada los equipos presentaron sus investigaciones e iniciativas ante los equipos de valoración, promoviendo el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación y el trabajo colaborativo. Además, el encuentro incluyó el acto oficial de apertura, intervenciones artísticas, presentaciones musicales y de danza, y espacios de visita para toda la comunidad educativa.

La Feria Distrital ACTE constituye un espacio de encuentro, intercambio y socialización de proyectos científicos, tecnológicos y educativos, con el objetivo de fortalecer las trayectorias educativas y democratizar el acceso a los saberes científicos y tecnológicos.

Cabe destacar que el Honorable Concejo Deliberante de Almirante Brown declaró de Interés Educativo y Municipal esta nueva edición de la Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, reconociendo su relevancia pedagógica, científica, tecnológica, cultural y comunitaria, así como su aporte a la inclusión, la investigación y la producción colectiva de conocimientos.