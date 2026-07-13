Lomas de Zamora avanza con la recuperación de calles adoquinadas

El Municipio de Lomas de Zamora avanza con nuevas tareas de recuperación de calles adoquinadas en distintos puntos del Distrito mediante el programa 'Adoquinadores de la Comunidad', una iniciativa que busca conservar este patrimonio urbano al tiempo que mejora las condiciones de circulación en los barrios.

En ese marco, continúan los trabajos en Banfield, donde durante 2026 ya se concretaron reparaciones sobre más de 4.800 metros cuadrados distribuidos en 42 cuadras. En este sentido, durante las últimas semanas las cuadrillas trabajaron sobre Belgrano, entre Serrano y Malabia (tres cuadras); Pueyrredón, entre Maipú y Gascón (tres cuadras); y Viamonte, entre Chacabuco y Maipú (dos cuadras).

Asimismo, los arreglos de calles empedradas se replicaron sobre Serrano, entre Belgrano y Alsina; Manuel Castro, entre Rodríguez Peña y Vieytes; Castro Barros, entre Belgrano y Alsina; y Cabrera, entre Alsina y Vergara.



Las tareas incluyen la extracción de los adoquines deteriorados, la reconstrucción de los sectores comprometidos, la nivelación y compactación de la base y la posterior recolocación de las piezas. De esta manera, se recupera el estado de las calzadas, se mejora la transitabilidad y se brinda mayor seguridad tanto a quienes circulan en vehículos como a peatones.



Las intervenciones forman parte de un plan permanente de mantenimiento que combina la preservación de la identidad histórica de las calzadas con obras destinadas a optimizar la seguridad vial y prolongar la vida útil de la infraestructura existente.



A su vez, este tipo de pavimento ofrece ventajas para el funcionamiento urbano, ya que contribuye a reducir la velocidad de circulación de los vehículos y favorece el drenaje del agua de lluvia, colaborando con un mejor desempeño del sistema vial.

Con estas acciones, el Gobierno de la Comunidad continúa invirtiendo en obras que fortalecen la infraestructura barrial y preservan espacios con valor histórico, promoviendo una ciudad más segura, ordenada y con mejores condiciones para la vida cotidiana de los vecinos y vecinas.