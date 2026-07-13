Una licitación de YPF puede cambiar el futuro de una planta clave de Lanús

Tras perder contratos estratégicos y despedir trabajadores, Techint busca una revancha que trasciende un negocio: pone en juego producción, empleo industrial y el lugar de la industria nacional en Vaca Muerta.

La próxima licitación de YPF para abastecer con caños de acero al proyecto Argentina LNG no será una compulsa más entre proveedores. Detrás de los pliegos que la petrolera estatal difundirá antes de fin de julio se juega una disputa industrial con consecuencias concretas para el Conurbano Sur.

En Valentín Alsina, donde funciona la planta Tenaris Siat, el resultado puede marcar la diferencia entre recuperar actividad o profundizar una crisis que ya impactó sobre el empleo.

Una pulseada que excede a Techint

El Grupo Techint llega a esta instancia con necesidad de revertir una secuencia de derrotas en los grandes proyectos vinculados a Vaca Muerta. En los últimos meses perdió la provisión de tubos para una obra de Southern Energy frente a fabricantes de la India y tampoco logró quedarse con la construcción de esa infraestructura junto a Sacde. Para un conglomerado que históricamente fue protagonista del desarrollo energético argentino, el golpe tuvo un fuerte impacto industrial.

Ahora la expectativa está puesta en el gasoducto de 527 kilómetros y 48 pulgadas que YPF proyecta junto a ENI y XRG como parte del esquema exportador de gas natural licuado. La iniciativa también contempla un poliducto cuya provisión de materiales podría abrir una oportunidad para la producción nacional.

La discusión, sin embargo, va mucho más allá de una adjudicación. Desde hace meses Paolo Rocca sostiene que la industria local enfrenta una competencia desigual frente a productos importados con costos considerablemente menores. El Gobierno, en cambio, mantiene una estrategia de apertura comercial donde el precio aparece como el criterio central para definir las compras.

Esa diferencia de enfoques ya provocó cruces públicos entre el empresario y la Casa Rosada. Mientras Techint reclama condiciones que permitan sostener capacidad industrial y empleo argentino, el oficialismo defiende un esquema donde las empresas deben competir sin protección frente a proveedores internacionales.

El impacto de esa discusión ya se sintió en el Conurbano. La planta Tenaris Siat de Valentín Alsina desvinculó recientemente a 150 trabajadores como consecuencia de la menor actividad. Por eso, la nueva licitación de YPF adquiere una dimensión que excede el negocio petrolero: representa una posibilidad concreta de volver a poner en marcha líneas de producción que hoy trabajan muy por debajo de su capacidad.

No obstante, el panorama todavía presenta incertidumbres. Dentro del sector existen estimaciones que indican que los tubos del gasoducto principal podrían fabricarse fuera del país, particularmente en Brasil, debido a las especificaciones técnicas requeridas. Si esa hipótesis se confirma, el contrato vinculado al poliducto pasaría a convertirse en la principal alternativa para sostener producción en la planta bonaerense.

La definición llegará en un contexto donde Vaca Muerta acelera nuevos proyectos de infraestructura impulsados por el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones. En carpeta aparecen obras multimillonarias como el poliducto proyectado por TGS y un nuevo gasoducto hacia el norte argentino y Brasil, iniciativas que prometen ampliar la capacidad exportadora del país.

La pregunta ya no pasa solamente por cuánto gas podrá vender Argentina al mundo. El verdadero interrogante es quién fabricará los insumos necesarios para hacerlo. Porque detrás de cada caño adjudicado también se define cuántas máquinas siguen funcionando en las fábricas del Conurbano, cuántos trabajadores conservan su empleo y cuánto valor agregado logra retener la economía argentina antes de que el gas cruce la frontera.