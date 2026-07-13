La Asociación Médica de Almirante Brown convoca a una charla abierta para explicar cómo funciona la Caja de Médicos

La actividad estará encabezada por el presidente de la Caja de Médicos, Héctor Sainz, quien brindará una exposición sobre la administración de los fondos y responderá las consultas de los asistentes en un espacio de diálogo abierto y participativo.

Bajo el lema "¿Qué hace la Caja con tu dinero?", la propuesta busca ofrecer una explicación clara sobre el manejo de los recursos que aportan los profesionales, detallando los criterios de administración, las herramientas disponibles para los afiliados y las políticas que lleva adelante la institución para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional.

Durante el encuentro también se desarrollarán los principales servicios y prestaciones que brinda la Caja de Médicos, entre ellos los regímenes jubilatorios, los préstamos, subsidios, ayudas económicas y otros beneficios destinados a acompañar el desarrollo profesional y brindar cobertura en las distintas etapas de la vida laboral.

Desde la Asociación Médica de Almirante Brown remarcaron que este tipo de iniciativas apuntan a fortalecer el vínculo entre la institución y los profesionales de la salud, promoviendo el acceso a la información y generando ámbitos de intercambio donde cada médico pueda plantear dudas, inquietudes y propuestas de manera directa ante las autoridades de la Caja.

La modalidad elegida será la de un cara a cara con el presidente de la institución, permitiendo que los asistentes conozcan en detalle cómo se toman las decisiones vinculadas a la administración de los fondos y cuáles son los desafíos que enfrenta el sistema en el contexto actual.

La jornada se realizará el viernes 18 de julio, a las 10:00, en la sede de la Asociación Médica de Almirante Brown (AMAB), ubicada en Mitre 1077, Adrogué.

La participación será libre y gratuita, por lo que desde la organización invitaron a todos los médicos interesados a acercarse para conocer de primera mano el funcionamiento de la Caja de Médicos, interiorizarse sobre las prestaciones vigentes y participar de un espacio pensado para fortalecer el diálogo y la transparencia institucional.