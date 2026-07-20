El Niño pone a prueba los desagües y expone el riesgo de inundaciones en el GBA

El Niño ya no es una hipótesis lejana dibujada en un mapa del océano Pacífico. Las condiciones del fenómeno están presentes y los organismos internacionales esperan que se fortalezcan durante los próximos meses. Para el Conurbano bonaerense, donde una tormenta intensa puede convertir una esquina en una laguna en cuestión de minutos, la noticia obliga a mirar hacia abajo: a las bocas de tormenta tapadas, los canales sin mantenimiento y los residuos acumulados junto a los cordones.

La NOAA informó en julio que El Niño continúa activo y estimó una probabilidad del 97% de que persista hasta comienzos de la primavera de 2027 en el hemisferio sur. La Organización Meteorológica Mundial había anticipado, además, que podría alcanzar una intensidad moderada o fuerte, aunque todavía existe incertidumbre sobre su potencia máxima. El Servicio Meteorológico Nacional también confirmó una alta probabilidad de desarrollo y continuidad del fenómeno durante 2026.

El dato climático no significa que lloverá todos los días ni que cada municipio sufrirá una inundación. El Niño modifica las probabilidades estacionales, pero no determina por sí solo dónde caerá cada tormenta ni con qué intensidad. Lo que sí hace es elevar el nivel de riesgo en una región que ya combina alta densidad urbana, cursos de agua intervenidos, amplias superficies impermeabilizadas y barrios construidos sobre terrenos bajos.

En ese escenario, una precipitación extraordinaria puede ser el disparador, pero la magnitud del daño también depende de decisiones mucho más terrenales. Un sumidero obstruido por bolsas, ramas y tierra no explica por sí solo una inundación regional, aunque puede impedir que el agua escurra en el momento preciso y agravar rápidamente la situación de una cuadra entera.

La prevención empieza antes de que el agua llegue a las casas

La limpieza de sumideros y bocas de tormenta no puede quedar reducida a una campaña de último momento cuando el pronóstico anuncia granizo. Requiere una planificación sostenida, con mapas de puntos críticos, cuadrillas permanentes, inspecciones después de cada temporal y coordinación entre las áreas municipales de Servicios Públicos, Defensa Civil, Ambiente y Obras Hidráulicas.

También es necesario intervenir sobre canales, zanjas y arroyos, controlar los basurales clandestinos y asegurar que la recolección de residuos funcione con regularidad. En el Conurbano, una botella descartada lejos de un cauce puede terminar bloqueando una alcantarilla varios kilómetros más adelante. El agua no reconoce límites municipales y los residuos tampoco.

La prevención debe comenzar por los barrios que se inundan de manera recurrente, las cercanías de arroyos entubados, los pasos bajo nivel, los asentamientos levantados sobre humedales y las zonas donde la urbanización avanzó sin obras de drenaje suficientes. Allí, el problema no es solamente material. Una inundación significa colchones perdidos, medicamentos mojados, días de trabajo que no se cobran, escuelas cerradas y comerciantes que deben empezar otra vez.

Por eso, los planes municipales necesitan incorporar canales claros de comunicación con la comunidad. Los vecinos deben saber dónde informar un sumidero bloqueado, cómo actuar ante una alerta, qué calles evitar y cuáles son los centros de evacuación disponibles. Una aplicación que nadie conoce o un teléfono que no responde durante la tormenta sirven tanto como un paraguas agujereado.

La responsabilidad individual importa, pero no reemplaza a la política pública. Pedir que no se arrojen residuos es indispensable, aunque resulta insuficiente cuando no hay recolección adecuada, faltan controles o los sistemas pluviales llevan años sin ampliarse. El riesgo se reduce cuando la comunidad cuida el barrio y el Estado hace la parte que no puede delegar.

El posible fortalecimiento de El Niño también exige coordinación entre la Nación, la Provincia y los municipios. Los sistemas de alerta, las obras hidráulicas y la asistencia ante emergencias no pueden depender de la simpatía política entre administraciones. Cuando el agua atraviesa una avenida, no pregunta quién ganó la última elección.

Todavía hay tiempo para trabajar antes de los meses de mayor riesgo. Esa es la parte positiva de una alerta temprana: permite anticiparse. Limpiar un sumidero no tiene épica, no corta cintas y rara vez consigue una foto memorable. Pero en una noche de lluvia intensa puede marcar la diferencia entre ver correr el agua por la calle o verla entrar por la puerta de una casa. En el Conurbano, prevenir también es cuidar al vecino que vive unas cuadras más abajo.