Los argentinos comen cada vez menos carne y el semestre ya es el peor en tres décadas

La carne vacuna dejó de ser solamente un alimento para convertirse en un termómetro económico. Cuando el país que hizo del asado un símbolo cultural empieza a resignar kilos de consumo, el dato trasciende cualquier estadística sectorial. Habla del poder de compra, de las prioridades familiares y del margen que todavía les queda a millones de hogares para sostener hábitos que durante décadas parecían inalterables.

Los números del último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) confirman ese cambio de época. Entre enero y junio, el abastecimiento del mercado interno cayó 11,5% respecto del mismo período del año pasado y el consumo aparente se ubicó en poco más de un millón de toneladas res con hueso. Son casi 132 mil toneladas menos que un año atrás y el registro más bajo para un primer semestre en los últimos treinta años.

No se trata de una oscilación estacional. La serie histórica muestra que ni las crisis más profundas de las últimas décadas habían llevado el consumo interno a un nivel tan reducido. En un país donde compartir un asado forma parte de la identidad colectiva, la caída deja de ser únicamente económica para transformarse también en un dato cultural.

Exportar más y consumir menos: la otra cara del negocio

La explicación no pasa por un solo factor. El primero aparece en el mostrador de cualquier carnicería. Según Ciccra, los cortes vacunos aumentaron 53,6% en los últimos doce meses, muy por encima de la inflación general, que en el mismo período fue del 33,5%. La carne terminó encareciéndose más rápido que el promedio de los precios y bastante por encima de otros alimentos sustitutos, como el pollo, cuyo incremento anual fue del 29,9%.

Cuando los salarios avanzan a menor velocidad que los alimentos, el ajuste se hace en la mesa. El consumo promedio cayó hasta los 47 kilos por habitante al año, 4,2 kilos menos que doce meses atrás y un retroceso interanual del 8,2%.

Pero la demanda explica solo una parte de la historia. Del lado de la oferta también hubo cambios importantes. Durante el primer semestre se faenaron 6,02 millones de cabezas de ganado, un 8,9% menos que en igual período de 2025. La menor disponibilidad de hacienda redujo la producción, aunque no impidió que crecieran las ventas al exterior.

Allí aparece uno de los datos más significativos del informe. Las exportaciones alcanzaron 408.600 toneladas durante el semestre, un aumento del 10,2% interanual. Como consecuencia, una porción cada vez mayor de la producción encontró destino fuera del país.

La participación de las exportaciones pasó del 24,4% al 28,6% del total producido, mientras que el mercado interno redujo su participación del 75,6% al 71,4%. La ecuación es sencilla: hay menos carne disponible para el consumo local y, además, esa carne llega a un consumidor cuyo ingreso perdió capacidad para enfrentar precios crecientes.

Desde la lógica macroeconómica, exportar más representa un ingreso adicional de divisas que el Gobierno necesita para fortalecer el frente externo. El problema aparece cuando esa mejora convive con un mercado interno que pierde capacidad de absorber uno de los alimentos más representativos de la dieta argentina.

La economía suele celebrar los récords exportadores. La economía real, en cambio, mira otro indicador: cuántas veces por semana una familia puede prender la parrilla. Hoy esa distancia entre la macro y la mesa vuelve a hacerse evidente. Porque cuando el asado empieza a convertirse en un consumo excepcional, el problema ya no es solamente del mercado de la carne. Es del poder adquisitivo de una sociedad que sigue ajustando sus costumbres para llegar a fin de mes.