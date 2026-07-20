Milei y Kicillof empatan mientras el bolsillo redefine el mapa electoral

En política, las encuestas no predicen el futuro. Fotografían el presente. Y la imagen que hoy devuelve el tablero nacional muestra una tensión que atraviesa tanto a la Casa Rosada como a la principal fuerza opositora. Según un relevamiento de la consultora Proyección, dirigida por Manuel Zunino, Javier Milei y Axel Kicillof llegan prácticamente igualados a un eventual balotaje presidencial. No porque hayan resuelto sus fortalezas o sus debilidades, sino porque la economía volvió a ocupar el centro de la escena y empezó a ordenar las decisiones de los votantes.

El estudio, realizado entre el 1 y el 10 de julio sobre 1.817 casos en todo el país, ubica a La Libertad Avanza apenas por encima del peronismo cuando la consulta se hace por espacio político. La diferencia es mínima y queda absorbida por el margen de error. Cuando la pregunta se traslada a los candidatos, el escenario se repite: Milei reúne el 33,7% de intención de voto y Kicillof el 32,1%. La distancia tampoco alcanza para romper el empate técnico.

La verdadera señal aparece cuando el trabajo proyecta un eventual mano a mano entre ambos. Allí, Presidente y gobernador empatan con el 39,9% de los votos. No es solamente un dato electoral. Es la evidencia de que, a un año de la próxima contienda presidencial, ninguno logró todavía construir una mayoría social sólida.

Cuando el bolsillo se convierte en estratega electoral

La política suele enamorarse de sus propias narrativas. Habla de liderazgo, épica, relato o comunicación. Sin embargo, la encuesta muestra que la variable que hoy organiza el humor social es mucho más sencilla: el ingreso familiar.

Casi la mitad de los consultados identifica los bajos ingresos como el principal problema del país. Más contundente aún resulta otro dato: siete de cada diez afirman que su situación económica empeoró en los últimos meses y casi ocho de cada diez consideran que el deterioro alcanza al conjunto de la economía argentina. Ese cambio de percepción explica buena parte del empate político.

Durante 2024 y parte de 2025, Milei logró construir legitimidad sobre una promesa clara: estabilizar una economía que venía de una inflación descontrolada. La baja del índice inflacionario fue su principal capital político. Pero una vez superada la emergencia nominal, la conversación empezó a desplazarse hacia otra pregunta mucho más incómoda: ¿qué pasa con el salario?

Cuando el ingreso pierde capacidad de compra, el éxito macroeconómico deja de traducirse automáticamente en respaldo electoral. No porque la estabilización pierda valor, sino porque la vida cotidiana empieza a exigir resultados más tangibles.

La encuesta refleja esa transición. Apenas el 29% considera que las políticas oficiales mejoraron su situación personal o familiar. Al mismo tiempo, el Gobierno conserva una reserva política nada despreciable: el 42,7% cree que todavía tiene capacidad para resolver los problemas del país. Esa diferencia revela que existe una porción importante del electorado que mantiene expectativas, aunque todavía no perciba beneficios concretos.

Del otro lado, Axel Kicillof capitaliza parte del desgaste oficialista, pero tampoco consigue transformarlo en una ventaja decisiva. La paridad indica que la oposición todavía administra más expectativa que adhesión consolidada. El gobernador aparece competitivo porque el oficialismo enfrenta costos económicos crecientes, no porque exista una ola política claramente definida detrás de su candidatura.

Hay otro dato que ningún estratega debería pasar por alto. Entre votos en blanco e indecisos se concentra un volumen electoral que puede alterar cualquier escenario. Son ciudadanos que todavía no compran ninguno de los dos relatos. Esperan resultados antes que discursos.