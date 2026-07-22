Cayó el acusado de apuñalar durante un robo en estación de servicio de Lanús

Una estación de servicio abierta, autos que entran y salen, personas cargando combustible o comprando algo antes de seguir viaje. Un escenario cotidiano que, en cuestión de segundos, se convirtió en el escenario de un ataque que pudo terminar en tragedia.

Así ocurrió el pasado 18 de julio en una estación Shell ubicada sobre las avenidas Remedios de Escalada y Juan Domingo Perón, en Lanús, donde un hombre fue apuñalado durante un intento de robo.

Según la investigación judicial, la víctima fue sorprendida por un delincuente que, en medio del asalto, la hirió con un arma blanca. El agresor escapó inmediatamente después del ataque, mientras el hombre lesionado recibía asistencia tras sufrir un puntazo que elevó la gravedad del episodio mucho más allá de un robo callejero.

La investigación llevó hasta El Pueblito

La causa avanzó a partir de distintas tareas de investigación desarrolladas por los efectivos que trabajaron bajo las directivas de la Justicia. El relevamiento de información permitió reconstruir el recorrido del sospechoso y reunir elementos suficientes para solicitar un allanamiento.

El procedimiento se concretó en el barrio conocido como El Pueblito, también en Lanús. Allí fue detenido un hombre de 30 años señalado como presunto autor del ataque. Durante el operativo también se secuestró indumentaria que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizada durante el hecho ocurrido en la estación de servicio.

Por la violencia desplegada durante el intento de robo, la causa quedó caratulada como tentativa de robo y tentativa de homicidio agravado criminis causae, una figura penal que contempla los hechos en los que la agresión se produce para facilitar un delito o asegurar su impunidad. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 descentralizada del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa una realidad que atraviesa distintos puntos del conurbano.

Espacios tan habituales como una estación de servicio, un comercio o una parada de colectivo pueden convertirse, en cuestión de instantes, en escenarios de violencia extrema. La detención representa un avance importante para la investigación, pero también recuerda que detrás de cada expediente hay una víctima cuya vida cambió en segundos y una comunidad que convive diariamente con la incertidumbre de que lo cotidiano deje de ser seguro.