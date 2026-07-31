La inversión acumula ocho caídas seguidas y crecen las dudas sobre el impacto real del RIGI en la economía

La inversión sigue siendo la gran deuda pendiente del programa económico de Javier Milei. Mientras el discurso oficial sostiene que la estabilidad macroeconómica terminará atrayendo capitales, los datos muestran un escenario mucho menos alentador. Según el último Índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) elaborado por Orlando Ferreres & Asociados, junio registró la octava caída interanual consecutiva y dejó al primer semestre con un retroceso acumulado del 7,6% frente al mismo período de 2025.

El indicador también reflejó una baja del 6,2% respecto de junio del año pasado y una nueva contracción mensual del 0,4% en términos desestacionalizados. La fotografía confirma una dinámica que ya se volvió habitual: pequeños rebotes que rápidamente son seguidos por nuevas caídas, sin consolidar una recuperación capaz de modificar la tendencia.

Un rebote que no llega a la economía real

El dato resulta especialmente relevante porque la inversión es uno de los principales indicadores sobre la confianza empresaria de largo plazo. Cuando una empresa compra maquinaria, amplía una planta o incorpora tecnología está apostando a producir más en el futuro. Hoy esa apuesta sigue siendo excepcional.

Los rubros que más sintieron el deterioro fueron los equipos durables de producción. La inversión en bienes nacionales cayó 9,5% interanual, mientras que la destinada a equipos importados retrocedió 12,7%, una señal de que el sector productivo continúa postergando decisiones estratégicas.

Desde la propia consultora remarcaron que la construcción logró mostrar una leve mejora durante junio y que también aparecieron pequeñas subas en los patentamientos de vehículos comerciales pesados. Sin embargo, esos movimientos todavía no alcanzan para modificar un cuadro general que continúa mostrando niveles históricamente bajos de inversión.

El problema tampoco parece encontrar una solución inmediata en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), principal apuesta del Gobierno para atraer capitales. Si bien Orlando Ferreres & Asociados considera que esos proyectos podrían contribuir a desacelerar la caída, advierte que los cronogramas de ejecución siguen siendo flexibles y no garantizan un cambio de tendencia en el corto plazo.

Esa mirada coincide con otros análisis. Fundar recordó que la inversión representó apenas el 14,3% del Producto Bruto Interno durante el primer trimestre de 2026, el nivel más bajo de la serie y muy lejos del 25% que considera necesario para sostener un proceso de crecimiento robusto.

Desde Misión Productiva atribuyen la debilidad de la inversión a una combinación de factores: consumo deprimido, pérdida de poder adquisitivo, parálisis de la obra pública, dificultades de acceso al crédito e incertidumbre sobre la sostenibilidad del actual esquema económico. Bajo ese diagnóstico, el crecimiento impulsado por sectores como minería, energía y agro alcanza para mejorar algunos indicadores macroeconómicos, pero no logra irradiarse hacia el resto del entramado productivo.

La discusión de fondo ya no pasa únicamente por cuántos proyectos ingresan al RIGI, sino por cuánto derrame generan sobre la industria, las pymes y el empleo. Si las inversiones quedan concentradas en enclaves de alta rentabilidad y escasa articulación con el resto de la economía, el impacto sobre el aparato productivo nacional seguirá siendo limitado. En definitiva, una economía no cambia porque se anuncien inversiones millonarias, sino cuando esas inversiones empiezan a mover las fábricas, los talleres y las máquinas que hoy siguen apagadas.