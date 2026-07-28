Hot Wheels Festival reunió a más de 700 personas y consolidó el crecimiento del coleccionismo

Por Florencia Belén Mogno.

El coleccionismo de autos a escala experimentó un importante crecimiento en los últimos años en Argentina, impulsado por una comunidad cada vez más activa que encontró en las ferias especializadas un espacio para compartir experiencias, intercambiar piezas y ampliar sus colecciones.

En ese contexto, las exposiciones temáticas se transformaron en un punto de referencia para coleccionistas, emprendedores y familias. Además de funcionar como un espacio de compra, venta e intercambio, estos encuentros también favorecieron el desarrollo de pequeños emprendimientos.

En diálogo con Grupo Mediatres, uno de los organizadores de Hot Wheels Festival y Expo Coleccionista, Diego Andrin realizó un balance de la nueva edición del encuentro, Además, recordó cómo nació el proyecto hace seis años, explicó el crecimiento que tuvo el coleccionismo en ese período y adelantó las próximas propuestas, entre ellas una exposición dedicada exclusivamente a las customizaciones de autos en miniatura.

Un lugar de encuentro para los amantes de los autos

Para empezar, ¿cómo surgió la idea de crear el Hot Wheels Festival?

D.A: Lo que se hizo fue la séptima edición de Hot Wheels Festival, que es un evento de coleccionismo. Reúne vendedores y coleccionistas de autos a escala, en este caso, más que nada la línea Hot Wheels de Mattel y marcas similares en escalas similares. Es un evento que nosotros ya venimos haciendo hace un tiempo. Lo hacemos también junto a otro que se llama Expo Coleccionista, que es una feria más grande. Pero esta es una derivación de esa feria. Y el evento de Hot Wheels fue muy, muy bueno. Pasaron, entre público, visitantes y vendedores, más de 700 personas y creo que, en venta y exhibición, hubo más de 10 mil autos. Son autos a escala. Esto surgió hace seis años, con una primera edición de Expo Coleccionista, que es la feria más grande que hacemos nosotros, que está dedicada a todo lo que es coleccionables; en su mayoría, autos a escala, pero incluye también ferromodelismo, figuras de acción, maquetas. Esto arrancó en 2020. Después vino la pandemia y fuimos una de las pocas exposiciones que se pudieron hacer durante el 2020. Surgió porque en ese momento no había prácticamente ferias de coleccionismo y surgió más como una alternativa para que los vendedores tengan su espacio y los coleccionistas puedan encontrar sus piezas. Después vino la pandemia. Hicimos una pausa y cuando se reabrió todo, comenzamos de nuevo, sumamos ediciones y, hace tres años, como creció mucho el coleccionismo de Hot Wheels, surgió la posibilidad de hacer una feria dedicada a los Hot Wheels.

Por otra parte, en cuanto a la dinámica de la exposición, ¿de qué manera llevan adelante la organización del evento y qué criterios tienen en cuenta para su realización?

D.A: Como te decía, en el 2020 no había prácticamente ferias de coleccionismo, más que nada dedicadas a los autos a escala. Entonces surgió esta posibilidad. No es que no hubiera coleccionistas; había, pero no tenían un lugar donde poder encontrarse, comprar, vender o canjear. Y nos lleva toda una organización. Nosotros primero empezamos a convocar vendedores. La convocatoria fue, más que nada, con los conocidos; después un conocido trajo a otro, se fueron sumando. Y, al tener bastante difusión, por ser una de las pocas ferias que había en ese momento, logramos tener bastante cantidad de público. Durante seis años el crecimiento de la feria fue muy grande, llegando a duplicar, en menos de un año, la cantidad de mesas. Cada mesa es un stand. Nosotros, hoy por hoy, en Expo Coleccionista, la feria más grande, llegamos a tener 200 stands. Y en esta feria de Hot Wheels Festival, teníamos 50. El crecimiento es mes a mes porque somos la única feria mensual de coleccionismo de autos a escala. Y sobre cómo elegimos los vendedores, se eligen, primero, por la capacidad que tienen de ofrecer productos. En el caso de algunos, traen modelos importados de los más recientes; hay otros que se dedican a determinada marca o a determinado año. Algunos venden piezas usadas muy difíciles de conseguir; otros restauran piezas; otros hacen customizaciones, o sea, personalizan esos autos. Dentro del coleccionismo hay muchos rubros y subrubros, entonces los elegimos en función de eso.

En consideración de la cantidad de personas que asisten y se van sumando a las diferentes ediciones del evento, ¿de qué manera ves la respuesta del público a la iniciativa y cómo ves la evolución del proyecto a lo largo de los años?

D.A: La respuesta del público es muy buena. En el caso particular de la feria de Hot Wheels Festival, la respuesta fue muy grande porque era una feria que estaban esperando y fue impactante la cantidad de público que vino. Vinieron de todos lados y además, estrenamos un nuevo lugar así que fue muy bueno el impacto que tuvo la feria. En cuanto a la evolución hubo crecimiento en cantidad de público y de vendedores. Tenemos gente que vino a la primera edición y que nos sigue visitando. Tenemos gente que venía con sus hijos chiquitos y hoy los hijos son más grandes. Incluso tenemos vendedores que empezaron como visitantes con sus hijos chiquitos y ahora vienen con sus hijos más grandes, y son vendedores los dos. O sea, fue muy bueno el crecimiento.

En relación a lo que se viene, ¿qué planes hay para el futuro tanto para la Hot Wheels Festival como para la Expo Coleccionista?

D.A: La próxima edición que tenemos de Expo Coleccionista, es el 16 de agosto en Villa Adelina. Esa edición va a ser un especial dedicado al Día del Niño. Vamos a tener sorpresas, sorteos y actividades todo para que lo puedan disfrutar y compartir en familia. Luego, tenemos proyectado volver a hacer otra edición de Hot Wheels Festival, que ya sería la octava. Y también hacer la Expo Coleccionista Custom, que va a ser algo que todavía nunca se hizo en el país: una feria de coleccionismo dedicada a quienes customizan autos a escala. Ahí van a encontrar personas que hacen impresión 3D, calcomanías para los autos a escala, que pintan autos con aerógrafos. Es muy amplio, muy variado y la verdad es que es muy lindo y muy apasionante. Entonces, la idea es que para el 2027 ya haya más ferias temáticas, dedicadas a determinados sectores del coleccionismo. También nos gustaría, en algún momento, hacer una feria de coleccionismo dedicada a autos a escala japoneses, que es algo que se colecciona muchísimo.

Por último, ¿qué representa para vos el llevar adelante este proyecto?

D.A: Yo mpecé coleccionando los autos que veía de chico; autos que ya no se ven habitualmente en la calle y de los que tengo ese recuerdo. El coleccionismo te permite conservar un poquito ese recuerdo de la infancia con las miniaturas de los autos que uno veía yes muy lindo ver el crecimiento que tiene esta feria porque, en realidad, cuando yo hablo de crecimiento no hablo solo de nosotros. Hablo de los vendedores, del público, de los colaboradores que tengo, porque yo no soy el único. Hay todo un equipo de organización en Expo Coleccionista, y también es muy lindo ver cómo la gente comparte en familia. Esto es algo muy sano. También es muy lindo ver que uno está generando trabajo porque los emprendedores que venden todo lo relacionado al coleccionismo, algunos lo hacen como hobby y otros tienen en esto su fuente de trabajo. Así que es muy gratificante en todos los aspectos.

Fuente fotografías: P.H. Pablo Seijo @curvonfotos