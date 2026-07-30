Camus: Sísifo y la actualidad

Por Jaime Veas Oyarzo.

1. EL MITO GRIEGO

Sísifo, rey de Corinto. Famoso por ser muy astuto y manipulador.

¿Cuál fue su castigo?

Empujar una roca gigante cuesta arriba por una escarpada montaña.

Cuando llega casi a la cima, la piedra rueda hacia abajo y cae hasta el suelo.

Debe entonces volver a empujar la roca y empezar de nuevo su ascenso hasta la cima.ñ Por toda la eternidad. Un trabajo inútil, repetitivo,rutinario. sin final.

*2 Sísifo, según Camus.

En su ensayo _"El mito de Sísifo" (1942) Al bert Camus dice que Sísifo representa al ser humano y sus circunstancias.

El Absurdo: El hombre busca sentido, pero el universo no le responde.

Como Sísifo con su piedra.

Entonces, ¿qué hacemos? Camus rechaza el suicidio y la fe. Propone la entonces la: Rebeldía.

"Hay que imaginarse a Sísifo feliz"

¿Por qué? Porque cuando Sísifo baja a buscar la piedra, es consciente. Piensa. Pero decide seguir cargando su piedra.

En ese momento es libre. Su esfuerzo no tiene premio, pero le da sentido a su vida.

> "La lucha misma hacia las cumbres basta para llenar el corazón de un hombre"

3. ¿QUÉ NOS ENSEÑA HOY?

Sísifo no es una tragedia. Es un símbolo.

Todos tenemos nuestra "piedra": el estudio, el trabajo, los problemas abrumdores que vuelven...

Ser como Sísifo es aceptar que no hay final perfecto, pero seguir empujando igual. Consciente y en rebeldía.

Idea clave: El valor no está en llegar a la cima. Está en seguir subiendo, en ese tramo antes de la cumbre, la esperanza es lo que le da sentido humano, demasiado humano.

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"Instalo mi lucidez en medio de aquello que lo niega.Exalto a la persona ante lo que lo aplasta...mi libertad, mi rebelión y mi pasión se unen entonces en esa tensión...y esta repetición desmesurada".

‐-------‐-----------' A. Camus