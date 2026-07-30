Camus: Sísifo y la actualidad

¿Por qué lo castigaron los dioses?
1.  Engañó a la Muerte y la encadenó
2.  Traicionó a Hades y escapó del inframundo
3.  Reveló secretos de los dioses
Cultura 30/07/2026

WhatsApp Image 2026-07-30 at 15.28.02Por Jaime Veas Oyarzo.

 

1. EL MITO GRIEGO

 

Sísifo, rey de Corinto. Famoso por ser muy astuto y manipulador.

 

¿Cuál fue su castigo?

 

Empujar una roca gigante cuesta arriba por una  escarpada montaña. 

 

Cuando llega casi a la cima, la piedra rueda hacia abajo y cae hasta el suelo.

 

Debe  entonces volver a empujar la roca y empezar de nuevo su ascenso hasta la cima.ñ Por toda la eternidad. Un trabajo inútil, repetitivo,rutinario. sin final.

 

*2 Sísifo, según  Camus.

 

En su ensayo _"El mito de Sísifo" (1942)  Al bert Camus dice que Sísifo representa al ser humano y sus circunstancias.

 

El Absurdo: El hombre busca sentido, pero el universo no le responde. 

Como Sísifo con su piedra.

 

Entonces, ¿qué hacemos? Camus rechaza el suicidio y la fe. Propone la entonces la: Rebeldía.

 

"Hay que imaginarse a Sísifo feliz" 

 

¿Por qué? Porque cuando Sísifo baja a buscar la piedra, es consciente. Piensa. Pero  decide seguir cargando su piedra.

 

En ese momento es libre. Su esfuerzo no tiene premio, pero le da sentido a su vida.

 

> "La lucha misma hacia las cumbres basta para llenar el corazón de un hombre"

 

3. ¿QUÉ NOS ENSEÑA HOY?

 

Sísifo no es una tragedia. Es un símbolo. 

Todos tenemos nuestra "piedra": el estudio, el trabajo, los problemas abrumdores  que vuelven...

 

Ser como Sísifo es aceptar que no hay final perfecto, pero seguir empujando igual. Consciente y en rebeldía.

 

Idea clave: El valor no está en llegar a la cima. Está en seguir subiendo, en ese tramo antes de la cumbre, la esperanza es lo que le da sentido humano, demasiado humano.

‐----‐----------

"Instalo mi lucidez en medio de aquello que lo niega.Exalto a la persona ante lo que lo aplasta...mi libertad, mi rebelión y mi pasión se unen entonces en esa tensión...y esta repetición desmesurada".

    ‐-------‐-----------'  A. Camus

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