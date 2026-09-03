La UNLa potencia su Escuela de Oficios con doble certificación provincial y universitaria

El nuevo esquema conecta la formación profesional con las escuelas secundarias técnicas, el mundo del trabajo y las carreras de grado, con trayectos que cuentan con reconocimiento de la Provincia de Buenos Aires y de la UNLa.

En lo que constituye una reestructuración profunda de su proyecto político-pedagógico, la Escuela Técnica de Artes y Oficios “Felipe Vallese” de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) inició una nueva etapa de trabajo articulado con la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional de la Provincia de Buenos Aires.

El nuevo modelo busca consolidar a la institución como un puente entre la escuela secundaria técnica, la formación profesional, el mundo del trabajo y la universidad, acercando a los estudiantes a los espacios, herramientas y conocimientos que forman parte de las carreras de grado.

Uno de los principales hitos de esta etapa es la doble certificación de los trayectos formativos, que cuentan con reconocimiento tanto de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Formación Profesional, como de la Universidad Nacional de Lanús.

En esta nueva etapa, la Escuela Técnica de Artes y Oficios “Felipe Vallese” se especializa en el campo del diseño y la fabricación digital, incorporando herramientas, tecnologías y saberes vinculados con los nuevos procesos productivos. Esta orientación atraviesa la propuesta formativa y fortalece la articulación entre la educación técnica, la formación profesional y los espacios tecnológicos de la universidad.

La propuesta fue presentada en el marco de la Jornada de Diseño y Fabricación Digital (JDFD), desarrollada en las instalaciones del Polo Tecnológico de la UNLa, en el Predio Yrigoyen. El encuentro reunió a autoridades universitarias y provinciales, directivos de instituciones educativas y estudiantes de escuelas secundarias técnicas de la región.

En el marco de la jornada, también se inauguró el Aula Taller Móvil (ATM) instalada por la Provincia de Buenos Aires y destinada a la formación en saberes digitales. Se trata de una estructura transportable equipada con computadoras de última generación, impresoras 3D, kits tecnológicos y herramientas de robótica, que amplía las posibilidades de acceso a tecnologías vinculadas con la innovación y la fabricación digital.

Participaron el rector de la UNLa, Daniel Bozzani; el director de la Escuela Felipe Vallese, Guillermo Andrade; el director provincial de Educación Técnico Profesional de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo De Gisi; el director del Departamento de Humanidades y Artes, Aritz Recalde; la inspectora de enseñanza de Formación Profesional, Mariana Kolodziejczyk; directores de escuelas técnicas de la región; titulares de centros de formación profesional (CFP) y una nutrida delegación de estudiantes secundarios.

Un puente educativo para derribar el “techo de cristal”

Durante la jornada, el rector Daniel Bozzani brindó un homenaje al obrero metalúrgico Felipe Vallese, joven delegado sindical desaparecido el 23 de agosto de 1962, cuyo nombre lleva la Escuela de Oficios.

En su intervención, Bozzani destacó el proceso de actualización e innovación tecnológica que atraviesa actualmente la escuela de oficios para consolidar una formación profesional e integral que responda a los desafíos productivos contemporáneos, y ratificó el pleno respaldo institucional de la universidad a la nueva impronta académica del espacio.

Por su parte, el director de la Escuela de Oficios, Guillermo Andrade, explicó el sentido social y pedagógico de la transformación y puso el foco en la necesidad de acercar a los jóvenes a la universidad.

“El proyecto nuevo de la escuela hace foco sobre otro universo que es la formación o el puente de la universidad con la escuela secundaria. Esto rompe ese concepto simbólico o techo de cristal de la escuela a la universidad, donde parece que es algo difícil, lejano o extraño”.

En ese sentido, Andrade destacó la importancia de que los estudiantes secundarios puedan desarrollar su formación profesional dentro de la propia universidad: “Al tener a los chicos haciendo un curso de formación profesional adentro de la universidad, vamos disipando esas inquietudes, temores y miedos. Mi plan es justamente acercarlos, ya que tengo la escuela de oficios a diez metros de los laboratorios de las carreras de grado”.

La cercanía física entre la Escuela de Oficios y los espacios universitarios constituye, así, una herramienta concreta para favorecer el tránsito de los jóvenes hacia estudios superiores y familiarizarlos desde temprano con la vida universitaria.

Formación profesional con tecnología y autonomía

El nuevo esquema incorpora además una característica diferencial: la UNLa cuenta con la posibilidad de diseñar sus propios programas formativos, en función de las necesidades detectadas y de los perfiles tecnológicos que busca desarrollar.

“Tenemos la posibilidad habilitada para diseñar nuestros propios programas, lo cual es fundamental para desplegar nuestra creatividad”, explicó Andrade.

El director de la Escuela de Oficios planteó que el objetivo es superar una concepción fragmentada de la capacitación profesional y ofrecer una formación que integre distintos saberes.

“Los cursos tradicionales suelen enseñar un recorte muy pequeño de un oficio. Por ejemplo, si te enseño a soldar por arco eléctrico pero no sabés leer planos ni dibujo técnico, te condeno a trabajar únicamente bajo una relación de dependencia porque te faltan eslabones en la cadena para poder tomar autonomía”, señaló.

Frente a ese esquema, la propuesta de la Escuela Felipe Vallese apunta a integrar conocimientos que permitan recorrer el ciclo completo de una actividad productiva.

“Nuestro enfoque integra saberes que cubren el ciclo completo de valor, brindando herramientas de independencia laboral”.

De esta manera, el proyecto combina formación técnica, herramientas digitales, práctica de taller y conocimientos que buscan ampliar las posibilidades laborales y productivas de los egresados.

Articulación institucional y actualización del sistema bonaerense

El director provincial de Educación Técnico Profesional, Ricardo De Gisi, destacó la importancia estratégica de la articulación con las universidades y particularmente con la UNLa.

“Hay una firme intención de cooperar y articular con la universidad y con todas las universidades de la provincia de Buenos Aires. En esta en particular, que tiene un aspecto muy destacado en lo que es el diseño industrial”, señaló.

De Gisi también remarcó que la experiencia desarrollada junto a la UNLa contribuye a los procesos de actualización curricular de la educación técnica bonaerense.

“Hay una mirada para nosotros de mucha importancia en la actualización curricular de nuestros planes de estudio en la educación técnica secundaria, sobre todo que se vincula con la idea de incorporar cuestiones de diseño y fabricación digital”.

El funcionario provincial destacó además el trabajo que se viene realizando para fortalecer la formación profesional, tanto inicial como continua, y la capacitación de los docentes técnicos.

“Venimos trabajando en aspectos vinculados al tema de fortalecer la formación profesional, tanto inicial como continua, y también en todo lo que tenga que ver con la formación continua de los docentes técnicos, que es algo central para poder implementar con éxito estos procesos de innovación tecnológica”.

La articulación con la UNLa se plantea, de este modo, no solamente como una experiencia destinada a sus propios estudiantes, sino también como un espacio de intercambio con el sistema de educación técnico-profesional de la Provincia.

Dos trayectos formativos que ya están en marcha

La nueva propuesta académica ya lleva un mes de cursada efectiva en el predio universitario y se encuentra encuadrada en la resolución de Consejo Superior RCS-119-2026.

El diseño de los trayectos se estructura sobre tres criterios centrales: la base emprendedora, orientada a fortalecer la autonomía integral del egresado; la teoría en acción, que parte del proyecto de una pieza o prototipo para incorporar luego los conocimientos teóricos necesarios; y la multidisciplina, mediante la articulación entre informática y taller tradicional.

Actualmente, son dos los trayectos profesionales aprobados y en funcionamiento:

Dibujo Técnico en AutoCAD 2D aplicado a Soldadura por Arco Eléctrico

El trayecto, aprobado mediante la RCS-120-2026, tiene una carga horaria total de 174 horas presenciales y un cupo de 15 estudiantes.

La propuesta articula el diseño digital en dos dimensiones con la soldadura manual mediante electrodo revestido y el corte por plasma.

Como parte del proceso de formación y con el objetivo de optimizar la seguridad y la adquisición de destrezas en el trabajo de taller, las prácticas iniciales se desarrollan mediante simuladores de soldadura de última generación, antes de avanzar hacia las experiencias prácticas correspondientes.

Modelado Digital de Productos e Impresión 3D

El segundo trayecto, aprobado mediante la RCS-121-2026, cuenta con una carga horaria de 180 horas presenciales y un cupo de 20 estudiantes.

La formación incluye software paramétrico para modelado espacial en tres dimensiones, operaciones booleanas, renderizado, utilización de software laminador (slicers) y calibración de impresoras de fabricación aditiva mediante tecnología FDM/FFF.

Ambas propuestas combinan conocimientos digitales y prácticas concretas, con el objetivo de formar perfiles capaces de intervenir en diferentes etapas del proceso de diseño y fabricación.

Un sistema de equivalencias para facilitar el ingreso a la universidad

Uno de los aspectos centrales del nuevo proyecto es el futuro sistema de homologación de saberes y reconocimiento de créditos, diseñado para facilitar trayectorias educativas integradas.

El mecanismo abrirá una alternativa para quienes aspiran a ingresar a carreras de alta demanda de la UNLa y no logran acceder inmediatamente por cuestiones de cupo.

Las carreras de diseño de la UNLa están en pleno crecimiento, con lo cual lo cupos pueden no dar abasto a tanta demanda. En ese sentido, Andrade planea próximamente que los postulantes que no ingresaron tengan la posibilidad de realizar durante ese año lectivo los trayectos de formación profesional ofrecidos por la Escuela de Oficios.

Una vez aprobada la formación correspondiente, se les asegurará el ingreso al ciclo siguiente con el reconocimiento de asignaturas troncales de primer año, entre ellas Dibujo Técnico, de acuerdo con el esquema académico establecido. Es decir, un esquema de equivalencias.

La propuesta transforma así el período de espera en una instancia de formación y permite que los estudiantes continúen construyendo una trayectoria vinculada con la carrera que buscan estudiar.

El sistema también alcanza a los estudiantes que ya cursan carreras de grado en la UNLa. En este caso, el trayecto de Modelado Digital e Impresión 3D está en proceso de aprobación académica para ser reconocido como equivalencia y contribuir a cubrir la demanda de asignaturas optativas de carreras como la Licenciatura en Diseño Industrial.

La universidad abre sus talleres a las escuelas técnicas

La articulación también se extiende a las instituciones secundarias de la región.

El predio y la infraestructura de talleres de la UNLa fueron puestos a disposición para que estudiantes de escuelas técnicas del partido de Lanús puedan realizar de manera coordinada sus prácticas preprofesionales obligatorias.

La iniciativa permite que jóvenes que todavía se encuentran en la escuela secundaria puedan acceder a equipamiento, espacios y dinámicas propias del ámbito universitario, al mismo tiempo que fortalecen sus conocimientos técnicos.

La Jornada de Diseño y Fabricación Digital cerró justamente con una recorrida de estudiantes secundarios por el Aula Taller Movil (ATM) y el edificio de talleres de la Universidad Nacional de Lanús.

En ese contexto, escuelas técnicas de la zona realizaron una salida educativa para conocer a fondo el nuevo espacio, recorrer sus instalaciones y familiarizarse con el equipamiento destinado a la formación en saberes digitales. La actividad permitió que los estudiantes tomaran contacto directo con herramientas de fabricación digital, robótica y nuevas tecnologías aplicadas a la formación técnica.

El recorrido sintetizó el espíritu de esta nueva etapa de la Escuela Felipe Vallese: acercar la formación profesional a la universidad, vincularla con las necesidades del mundo del trabajo y poner la tecnología y el conocimiento universitario al alcance de los estudiantes de la región.

Con la doble certificación provincial y universitaria, los nuevos trayectos formativos, el reconocimiento de saberes y la articulación con escuelas técnicas y carreras de grado, la UNLa consolida una propuesta que busca derribar las barreras históricas entre la educación técnica, la formación profesional y la universidad, construyendo nuevas trayectorias educativas en el Conurbano bonaerense.