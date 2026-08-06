La tiranía del tiempo

Por: Jaime Veas Oyarzo.

Vivimos en la era de Cronos por excelencia.

Somos, a nivel cuantitativo, los seres más conscientes de la medición del tiempo en la historia de la humanidad. Sin embargo, precisamente por esa obsesión por el control, nos invade una constante y extraña sensación de vacío, de haber dejado pasar las cosas verdaderamente importantes.

El problema actual no es la falta de horas en el día, sino nuestra incapacidad para habitar el tiempo cualitativo.

Los antiguos griegos entendieron esto a la perfección y, por ello, dividieron el concepto del tiempo en dos deidades enfrentadas: Cronos y Kairós.

Mientras el primero representa la tiranía del reloj, el segundo encarna la magia de la oportunidad.

Dos dioses para una sola existencia. Para comprender el malestar de nuestra rutina contemporánea, es necesario revisar las dos caras de esta moneda mitológica:

Cronos (El tiempo cuantitativo): Es el titán que devora a sus propios hijos; representa el tiempo lineal, medible, implacable y secuencial. Es el horario de oficina, las métricas de productividad, las alarmas y el envejecimiento celular. Cronos consume todo a su paso y nos sumerge en la prisa automática.

Kairós (El tiempo cualitativo): Es el dios del momento oportuno, el instante único que irrumpe en la rutina y exige nuestra presencia absoluta. En la estatuaria clásica se le representaba como un joven con alas en los pies, un mechón largo en la frente y calvo por detrás.

La metáfora es cruda: a Kairós solo se le puede atrapar de frente cuando viene hacia nosotros; una vez que pasa, ya no hay de dónde sujetarlo.

La desconexión en el siglo XXI. Al estar hiperconectados a las pantallas, nuestras mentes operan bajo un diseño estrictamente estructurado por Cronos.

Revisamos constantemente listas de tareas pendientes mientras ignoramos las señales del entorno. Un artículo reciente de la BBC News Mundo destaca que, al obsesionarnos tanto con administrar los segundos, nos volvemos insensibles al significado de las experiencias.

Cuántas conversaciones importantes ? hemos postergado en favor de responder correos urgentes hasta que la charla perdió sentido? ¿Cuántas veces dejamos pasar el instante preciso para decir "gracias", "te quiero" o "perdón" porque estábamos mirando una pantalla?

El exceso de planificación nos vuelve analfabetos emocionales a la hora de leer el contexto cambiante, acelerado y deshumanizante...