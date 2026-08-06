NIÑO lleva la sensibilidad de "Todo Brilla" al plano audiovisual con un videoclip junto a Aldana Salinas

Por Florencia Belén Mogno.

En la actualidad, las producciones audiovisuales ocupan un lugar cada vez más relevante dentro de la industria musical. Lejos de funcionar únicamente como un complemento de una canción, los videoclips se consolidaron como una herramienta creativa capaz de ampliar el universo de cada lanzamiento y ofrecer nuevas formas de conectar con el público.

A partir de esa evolución, numerosos artistas comenzaron a desarrollar propuestas visuales que dialogaron con el contenido de sus composiciones. La fotografía, la dirección artística, las interpretaciones y la construcción narrativa pasaron a desempeñar un papel central para transmitir sensaciones y enriquecer la experiencia de quienes siguen cada estreno.

En ese marco, el artista NIÑO presentó el videoclip de "Todo Brilla", una producción realizada junto a Aldana Salinas que acompañó el lanzamiento del sencillo. La obra buscó trasladar al lenguaje audiovisual la intensidad emocional de la canción mediante una puesta en escena pensada para reforzar el clima y el mensaje de la pieza musical.

En una entrevista con Grupo Mediatres, el músico compartió detalles sobre la creación de "Todo Brilla", el proceso de trabajo junto a Aldana Salinas, la construcción del videoclip y las ideas que guiaron esta nueva producción, además de analizar el momento artístico que atravesó con este lanzamiento.Si querés, también puedo hacer que el texto tenga un estilo más periodístico o más cercano al tono habitual de Grupo Mediatres.

Una colaboración de ensueño

"Todo Brilla" ya está disponible junto a Aldana Salinas. ¿Cómo nació esta canción y qué historia o emoción buscaste transmitir a través de ella?

Niño: La canción nace teniendo una charla con Aldana y, en un momento, sale la palabra "gente herida", como que había mucha gente con el corazón roto y herido, sin poder seguir sus sueños y más abocada al "brillo" sintético, por decirlo de alguna manera, a lo superficial y no a lo genuino. Ese fue el puntapié inicial y, luego, para la música, la idea era que fuera algo que tenga mucho power, un buen riff, estribo pegadizo con bombo en negra, buen solo y un fade bien arriba. Y así salió, casi sin pensarlo y sin ningún tipo de ensayo, lo entramos a grabar.

El videoclip tiene una producción audiovisual muy cuidada. ¿Cómo fue el proceso de llevar la canción al lenguaje de las imágenes y qué importancia tiene para vos el aspecto visual de un lanzamiento?

Niño: Para el video llamamos a Gabriel Pereyra de Van Hood Audiovisual, que realmente siento haber encontrado a la persona que tanto estaba buscando, jaja. Es increíble cómo nos entendemos y lo que trabaja Gabriel. Ya habíamos trabajado con él en "Los Derrumbados", el último video del Ejército Negro, y había quedado fascinado con el resultado, por lo cual no tuve la menor duda de convocarlo a él nuevamente. Y la verdad salió mejor de lo que esperábamos, estoy más que contento con el video y tuvo muy buena repercusión.

Lo visual junto con lo musical es el combo perfecto, se logró lo que estábamos buscando.

¿Cómo surgió la colaboración con Aldana Salinas y qué sentís que aportó su participación al resultado final de la obra?

Niño: A Aldana la conozco hace unos cuantos años y, desde el primer momento, me pareció una artista increíble, de las mejores voces del país sin ninguna duda. Pero, además de su tremenda voz, es una artista completa: tiene mucho carisma, manejo del escenario y mucho oficio. Y sabía que todo eso iba a quedar plasmado en la canción y en el video, y así fue. Le sumó frescura, brillo y actitud, y además ya venimos compartiendo muchos escenarios y la dupla gusta y genera buena energía, así que no había dudas en que ella era la indicada.

Además de tu proyecto solista, formás parte de Ejército Negro. ¿Qué diferencias encontrás entre componer y expresarte en la banda y hacerlo desde un proyecto personal?

Niño: El Ejército Negro es mi parte más punk, todos los años vividos junto a Los Violadores, en los cuales junto al Tucán hemos compartido tantos años de giras y giras sin parar, hoy todo eso se plasma en El Ejército. O sea, si bien ya tenemos dos discos nuevos con todas canciones nuevas, siempre nos damos el gusto de tocar aquellos temazos de Los Violadores que tanto me gustan, por lo cual El Ejército sigue, si se quiere, una línea más punk. En el caso mío de NIÑO, no tengo que seguir absolutamente nada y, obviamente, siempre va a sonar rockero porque así me nace, pero no tengo ningún tipo de problema en hacer lo que tenga ganas.

¿Hay elementos de tu experiencia con Ejército Negro que inevitablemente aparecen en tu faceta como solista, o intentás que cada proyecto tenga una identidad completamente distinta?

Niño: Sí, en este proyecto mío propio (que en realidad lo vengo haciendo hace años), anteriormente bajo el nombre de THE NIÑO'S, luego NIÑO & THE PUNKYS y ahora, y definitivamente, NIÑO, es algo totalmente personal y en el cual puedo llegar a hacer un reggae, un tango, metal, lo que sea y sienta según pasa mi vida y los momentos.

Con este lanzamiento ya en las plataformas, ¿qué objetivos te planteás para lo que resta del año? ¿Habrá más música, presentaciones en vivo o nuevas colaboraciones?

Niño: El objetivo es tocar y ser feliz, así nomás: tocar en lindos lugares, con gente que me haga bien, que la pasemos bien tanto nosotros como el público, seguir grabando cuando tengo ganas y cuando algo me genera ganas de hacerlo... En una palabra: ser genuino conmigo mismo.

Fuente fotografías: prensa Sofía del Nido.