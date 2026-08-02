Ramsés II: el Faraón que buscó la Eternidad

Por Jaime Veas Oyarzo.

EL CAIRO, ANTIGUO EGIPTO. — Si Egipto tuvo un rostro, fue el de Ramsés II. Al evocar la grandeza de Egipto, un nombre acude a nuestra memoria: el de Ramsés,el hijo de la luz...tal vez, el único que encarna toda la magia y el poder de los faraones.

Ramsés II, también llamado "Ramsés el Grande", gobernó entre 1279 a.C. y 1213 a.C. Fueron 67 años de reinado. Más que cualquier otro faraón. Tanto tiempo que 12 de sus hijos murieron antes que él.

1. EL GUERRERO QUE SE HIZO LEYENDA

Tenía 14 años cuando ya iba a la guerra con su padre Seti I. A los 20 se enfrentó a los hititas en la Batalla de Qadesh, 1274 a.C.

La perdió. Pero Ramsés supo convertir la derrota en propaganda.

Mandó esculpir la batalla en todos sus templos. Sev pintó solo, peleando contra 2.500 carros enemigos.

Esa imagen le sirvió para firmar 15 años después el primer tratado de paz de la historia con los hititas. Una tablilla de plata que hoy está en Estambul y una copia en Karnak.

La paz duradera con los hititas dio paso en Egipto a una epoca de estabilidad y prosperidad.Sólo entonces pudo dedicarse a su obra de febril constructor y erigir los magnificos y grandiosos monumentos que aún perduran para la humanidad.

*2. EL CONSTRUCTOR :

Si algo le faltaba a Egipto, Ramsés lo construía. Y le ponía su nombre encima.

Obras clave:

- Abu Simbel: 2 templos gigantes tallados en la roca. 2 veces al año el sol ilumina directo al santuario.

-

- Karnak y Luxor: Terminó el Salón Hipóstilo, con 134 columnas gigantes

-

- Pi-Ramsés: Fundó una nueva capital en el Delta. "La ciudad de Ramsés"

-

- El Ramesseum: Su templo funerario. Ahí Shelley se inspiró para escribir "Ozymandias"

Se calcula que usurpó más estatuas que cualquier otro faraón. Le sacaba el nombre a reyes anteriores y ponía el suyo.

3. EL HOMBRE DETRÁS DEL DIOS

No fue solo guerra y piedra.

Tuvo más de 200 esposas y concubinas. Su favorita: Nefertari. Le dedicó un templo solo para ella en Abu Simbel.

Tuvo más de 100 hijos. Vivió hasta los 90 años. Para la época era una eternidad.

Cuando murió, lo momificaron. En 1976 su momia viajó a París para ser restaurada. El "pasaporte" decía: Profesión: Rey. Motivo del viaje: Tratamiento.

Los análisis mostraron que tenía artritis, problemas dentales y arterias tapadas. Era pelirrojo.

4. ¿POR QUÉ SIGUE IMPORTANDO?

Ramsés entendió algo que pocos gobernantes entendieron: el poder es memoria.

Construyó tanto, firmó tratados, tuvo tantos hijos, que su nombre sobrevivió 3.200 años.

Para los griegos era "Ozymandias". Para la Biblia fue el faraón del Éxodo. Para Hollywood es Yul Brynner en Los Diez Mandamientos.

No fue el faraón más inteligente ni el más santo. Pero sí el más grande en tamaño y en ego.

Como dijo él mismo en una inscripción:

> "Yo soy Ramsés, el rey de reyes. Quien quiera saber cuán grande soy, que me supere en obras"