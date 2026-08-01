Gastón Laffont apuesta por las raíces musicales en una nueva etapa como solista

Por Florencia Belén Mogno.

La música de raíz continuó ocupando un lugar central dentro de la escena independiente gracias a artistas que encontraron en los géneros clásicos una fuente permanente de inspiración. En un contexto marcado por la diversidad de propuestas, el blues, el jazz y el rhythm and blues mantuvieron vigente un legado que atravesó generaciones.

A partir de esa herencia, numerosos músicos comenzaron a explorar formatos más íntimos, en los que la interpretación y la conexión con el público adquirieron un papel protagónico. El piano y la voz recuperaron protagonismo como herramientas capaces de transmitir la esencia de composiciones que marcaron la historia de la música popular.

Ese recorrido también permitió que intérpretes provenientes del rock ampliaran sus horizontes artísticos. La experiencia acumulada en distintos escenarios abrió el camino hacia proyectos personales donde las influencias musicales convivieron con composiciones propias y una mirada renovada sobre los grandes clásicos.

En ese marco, el pianista y cantante Gastón Laffont, oriundo de Mataderos, dialogó con Grupo Mediatres sobre su próxima presentación del 7 de agosto en Mr. Jones, histórico bar del circuito under y del blues en Ramos Mejía donde compartirá una propuesta centrada en la tradición y la música de raíz.

Una velada a pura música

Para empezar, ¿cómo vivís estos días previos al show y cómo te preparas para la presentación?

G.L: Los vivo con ganas de mostrar lo que aprendí durante estos cuatro años de parate en los escenarios. Hace poco volví con un show muy lindo en Musicleta y espero que en Mr.Jones salga igual o incluso aun mejor.

¿Qué representa para vos la experiencia del vivo?

G.L: Es gratificante poder mostrarle a los amigos, familiares y desconocidos lo que uno estuvo ensayando durante tanto tiempo. Además de que es una excusa para juntarse y pasar una linda velada. Por otro lado, soy una persona tímida y si bien siempre me costó el vivo, con el tiempo aprendí a disfrutarlo.

¿Qué detalles nos podés contar de esta presentación?

G.L: Va a ser un show de Blues y Jazz a piano solo. La mayor parte del repertorio es instrumental aunque canto un par de canciones. Son temas de Ray Charles, Hank Williams y Standards que siempre me gustaron y ahora me doy el gusto de interpretarlas en vivo.

Por último, ¿qué otros proyectos tenés preparados para el futuro próximo?

G.L: Estoy con la mente puesta en la grabación de un próximo disco. Va a ser la primera vez que grabe mis canciones de Blues en castellano en formato de trío. La idea es cambiar el sonido y en ese sentido, estoy tomando como influencia a Cream, Led Zeppelin y Jimi Hendrix y ojalá salga todo según lo planeado y el año que viene me encuentre presentándolo por todo el país.

Fuente fotografías: @sgprensaydifusion