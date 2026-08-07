El Gobierno perdió en el Senado y también en redes la batalla por la extranjerización de tierras

El Gobierno construyó buena parte de su poder en las redes. Allí instaló nombres, enemigos, consignas y climas de época. Pero esta vez la maquinaria falló. Primero perdió la pulseada política y tuvo que retirar del proyecto el capítulo de extranjerización de tierras para evitar una derrota en el Senado. Después apareció el dato más incómodo: también había perdido, y por goleada, la batalla por el sentido.

El relevamiento de QSocial Big Data, realizado sobre 2.786 publicaciones de 306 medios, organizaciones y cuentas en cinco redes sociales entre el 5 de julio y el 4 de agosto de 2026, muestra una diferencia difícil de maquillar. La denominación oficial, “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, quedó reducida a una expresión marginal frente a “Ley de Tierras” y “Extranjerización”, los términos que ordenaron la conversación pública.

La primera concentró el 61,1% de las menciones y 1.685.325 interacciones. La segunda apareció en el 28,9% de las publicaciones, pero generó 1.654.236 interacciones. El nombre oficial, pese a figurar en el 35,9% de las piezas, apenas alcanzó 852.462 interacciones. En el balance político general, la defensa del proyecto fue todavía más exigua: sólo el 0,9% de las publicaciones relevadas la sostuvo, con 29.102 interacciones, frente a un rechazo que reunió el 70,2% de las piezas y 2.220.473 interacciones. Por cada interacción favorable hubo 76 en contra.

El oficialismo perdió el nombre, el clima y la calle digital

La derrota no fue sólo cuantitativa. Fue semántica. El Gobierno quiso discutir propiedad privada y terminó discutiendo soberanía. Quiso presentar una modernización normativa y quedó atrapado en una pregunta mucho más sencilla y más potente: quién controla la tierra argentina.

Ese desplazamiento no fue empujado únicamente por militantes identificables ni por las cuentas partidarias de siempre. El informe detectó un desacople temporal decisivo. La conversación politizada alcanzó sus picos entre el 28 y el 31 de julio, pero las búsquedas de usuarios comunes sobre qué era la Ley de Tierras recién despegaron el 3 de agosto. La mayoría popular entró tarde, pero cuando entró inclinó la cancha. Más de la mitad de todas las interacciones del mes, el 52,1%, se concentró en los últimos siete días.

También quedó claro dónde ocurrió cada batalla. Instagram aportó el 55,7% de las interacciones y el 74,6% de las reproducciones de video. Facebook concentró el 82% de los contenidos compartidos y se convirtió en el verdadero termómetro de circulación entre usuarios comunes. X produjo más publicaciones, pero apenas 110 mil interacciones: mucha rosca, poca masa. El viejo vicio de confundir la conversación de periodistas y dirigentes con el humor social volvió a quedar expuesto.

El rechazo además encontró códigos emocionales eficaces. “La Patria no se vende” condensó un sentido reconocible y atravesó las 24 provincias. La conexión con Malvinas y el Mundial produjo 897.487 interacciones, el 28,4% del total. Siete figuras de la música y el espectáculo, entre ellas Lali Espósito, Ca7riel y Tuli Acosta, concentraron casi una cuarta parte de toda la conversación. Cuando el debate salió de la mesa chica y entró en la cultura popular, el oficialismo ya corría de atrás.

QSocial marca, sin embargo, una debilidad en el campo opositor: ganó el encuadre moral, pero no logró instalar con la misma fuerza la evidencia concreta. Iguazú, con cerca del 40% de su superficie en manos extranjeras, apareció en apenas 12 publicaciones. Ituzaingó, con 34%, no tuvo ninguna mención. Arauco, propietaria de más de 240.000 hectáreas en Misiones, apenas sumó 372 interacciones. La consigna ganó; la aritmética todavía no.

Eso no reduce la magnitud de la derrota oficial. La vuelve más seria. El Gobierno fue vencido sin que la oposición desplegara siquiera todo su arsenal de datos. Perdió porque la idea de soberanía nacional resultó más fuerte que el nombre de fantasía elegido por la Casa Rosada.

La administración que hizo de las redes su fortaleza terminó expulsada de su propio castillo. En el Senado retiró el capítulo para no perder la sesión. En internet no pudo retirarlo a tiempo: para cuando quiso cambiar el relato, el país ya le había puesto otro nombre.