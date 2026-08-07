Tras los insultos de Milei a Lula, Bullrich busca arreglar la relación con Brasil, primer socio comercial

Patricia Bullrich salió a pedir que el embajador Julio Bitelli regrese a Buenos Aires y que la relación con Brasil vuelva a un carril institucional. Traducido del diplomático al castellano: alguien en el Gobierno entendió finalmente que insultar al presidente del principal socio comercial argentino puede servir para animar un acto, pero resulta bastante menos divertido cuando el otro país responde como Estado.

Brasilia retiró a su embajador y dejó el vínculo bajo la conducción de un encargado de negocios, un escalón inferior en la jerarquía diplomática. No rompió relaciones ni paralizó el comercio. Hizo algo más fino: degradó el contacto político y dejó a la Casa Rosada frente al costo de sus palabras. La medida llegó después de que Javier Milei volviera a llamar a Lula da Silva “ladrón”, “corrupto” y “presidiario”, mientras apoyaba la candidatura de Flávio Bolsonaro.

Bullrich reclamó ahora “separar la política de las relaciones institucionales estratégicas”. La frase es razonable. También llega después del incendio, cuando el Gobierno ya había usado la relación bilateral como combustible de campaña.

Brasil no es un adversario de utilería. Es la mayor economía de América Latina, ronda los 2,64 billones de dólares de PBI nominal según las proyecciones del FMI para 2026 y se ubica entre las diez economías más grandes del mundo. La geografía, por ahora, no acepta tuits presidenciales como instrumento de modificación.

El regreso tardío de la realpolitik

La crisis expuso una contradicción conocida. Milei afirma que la política exterior debe obedecer al interés nacional, pero convirtió diferencias ideológicas en ataques personales contra el jefe de Estado de un país indispensable. Brasil, con mayor escala económica, peso regional y proyección global, no podía responder como un usuario más de redes sociales. Defiende una arquitectura de poder y necesitaba marcar un límite.

Por eso eligió una represalia sobria. Bajar el rango diplomático transmite malestar sin tocar todavía los negocios. Es una advertencia, no una ruptura. También coloca la carga de la recomposición sobre Buenos Aires: quien produjo el deterioro deberá ofrecer una señal capaz de revertirlo.

La intervención de Bullrich muestra que dentro del oficialismo ya registraron el peligro. Argentina y Brasil no comparten solamente el Mercosur. Tienen cadenas productivas integradas, inversiones cruzadas, infraestructura energética y una relación comercial que afecta empleo real en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Todo aquello que no entra en una consigna de treinta segundos, pero después aparece en las fábricas.

La Casa Rosada puede negarse a pedir disculpas y sostener que Brasil reaccionó por afinidad ideológica. Lo que no puede hacer es fingir que ambos países tienen la misma capacidad para soportar una escalada. Brasil puede enfriar la relación y esperar. Argentina necesita vender, importar insumos y conservar mercados.

Bullrich intenta ahora volver sobre los pasos sin admitir que el Gobierno retrocede. Es el viejo arte de llamar “normalización institucional” a recoger los platos después de que el Presidente tiró del mantel. La diplomacia podrá tolerar extravagancias; la balanza comercial, en cambio, no tiene sentido del humor.