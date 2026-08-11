Gray acompañó San Cayetano y entregó materiales para ampliar la capilla

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, participó de las Fiestas Patronales en honor a San Cayetano que se llevaron adelante en la Capilla San Cayetano del barrio Siglo XX, en El Jagüel.

“San Cayetano representa la esperanza y el esfuerzo de quienes todos los días trabajan para salir adelante. Desde el Municipio vamos a seguir acompañando a nuestras instituciones religiosas y comunitarias, que cumplen un rol fundamental de contención y solidaridad en cada barrio”, expresó Fernando Gray.

Durante la jornada, el jefe comunal hizo entrega de materiales de construcción y de pinturería para la perforación de un pozo de agua y ampliación de los espacios en la capilla. Fue recibido por la coordinadora Elizabeth Pavón y el auxiliar de coordinación, Emanuel López.

La celebración religiosa estuvo encabezada por el padre Juan Pablo Thazhuthedathu y contó con la presencia del párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Luján de El Jagüel, Joy Varghese; del rector del Seminario de la Santa Cruz, padre Andrés Ángel Vallejos. Además, acompañó la actividad la directora general de Entidades Intermedias del Municipio, Tamara Crosta. Municipios Como parte de las fiestas patronales, previamente se realizó una peregrinación de fieles desde la estación de El Jagüel hasta la Capilla San Cayetano, donde luego se desarrolló la celebración litúrgica