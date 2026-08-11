Bazares chinos copan Zona Sur y crece el impacto en el comercio barrial

Durante años, los bazares chinos se incorporaron al paisaje comercial del Conurbano sin provocar una ruptura profunda con el resto de los negocios de cercanía. Crecieron, multiplicaron locales y ofrecieron desde artículos para el hogar hasta juguetes, herramientas o decoración. La diferencia actual no está tanto en el bazar como en la economía que funciona detrás de sus góndolas. Con una apertura importadora mucho mayor y cadenas capaces de colocar mercadería asiática a gran escala, aquel competidor pintoresco pasó a ocupar una posición privilegiada frente a comerciantes bonaerenses que compran localmente, soportan costos crecientes y dependen de un mercado interno debilitado.

La expansión llegó esta semana a la conferencia de prensa del Gobierno bonaerense. Consultado por el fenómeno, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, vinculó el crecimiento de estos establecimientos con la política comercial nacional y sostuvo que el esquema económico favorece la importación y posterior comercialización de bienes extranjeros.

Conviene separar las cosas. El problema no es la nacionalidad del comerciante ni existe necesariamente una irregularidad detrás de cada bazar. La cuestión económica es otra: dos negocios pueden cumplir exactamente las mismas reglas comerciales y, sin embargo, competir desde estructuras de costos y abastecimiento radicalmente diferentes. La desigualdad aparece cuando uno se integra a una cadena importadora de enorme escala y otro depende de fabricantes, mayoristas y distribuidores locales sometidos a costos argentinos.

Ahí comienza una competencia formalmente legal pero económicamente asimétrica.

Los grandes bazares tienen una ventaja decisiva: volumen. Detrás del local que ocupa media cuadra puede existir una estructura de importadores y distribuidores capaz de comprar enormes cantidades directamente en China, reducir costos unitarios y abastecer simultáneamente numerosos puntos de venta. Una ferretería, juguetería, casa de decoración o comercio familiar del barrio difícilmente tenga esa capacidad financiera y logística.

El fenómeno se potencia además con las plataformas digitales internacionales. La apertura no ocurre solamente mediante contenedores que abastecen comercios físicos. También llega directamente al consumidor, que puede comprar productos extranjeros desde el teléfono y recibirlos sin que intervenga prácticamente ningún eslabón productivo argentino.

La paradoja china del modelo libertario

Para el comercio bonaerense, el problema aparece cuando esa transformación coincide con una caída del consumo. Si el mercado creciera con fuerza, la mayor oferta podría repartirse sobre una demanda en expansión. Con ventas debilitadas, en cambio, cada producto importado que gana participación disputa una porción de una torta que no crece. Y los primeros que sienten esa presión son los negocios pequeños y medianos.

Costa reconoció además una limitación central: la Provincia carece de las herramientas fundamentales para modificar la política de importaciones. Puede ofrecer programas comerciales, financiamiento, asistencia o instrumentos tributarios dentro de sus competencias, pero aranceles, régimen aduanero y política comercial exterior pertenecen al Gobierno nacional.

Por eso la discusión excede ampliamente a los bazares chinos. Lo que está en juego es qué estructura económica genera el nuevo esquema de precios relativos. Una apertura acelerada abarata determinados productos y beneficia al consumidor en esa operación puntual. Pero si simultáneamente desplaza producción nacional y comercios que emplean trabajadores locales, aparece una segunda cuenta menos visible: el ingreso con el cual ese mismo consumidor deberá seguir comprando.

Ese mecanismo es especialmente delicado en el Conurbano. Allí conviven millones de consumidores con una enorme red de PyMEs, talleres, fabricantes, mayoristas y comercios familiares. Una juguetería no sostiene solamente a su propietario. Alquila un inmueble, emplea vendedores, contrata servicios, compra a distribuidores y paga impuestos municipales y provinciales. Cuando desaparece, la pérdida económica se distribuye por toda esa pequeña cadena.

Tampoco corresponde atribuir cada persiana cerrada a los bazares. La retracción del consumo, los alquileres, los costos financieros, la transformación del comercio electrónico y los cambios en los hábitos de compra pesan sobre el sector. Pero la apertura agrega un competidor formidable precisamente cuando buena parte del comercio local atraviesa su momento de mayor fragilidad.

Y allí aparece una de las paradojas políticas más interesantes del programa libertario. Milei construyó parte de su identidad internacional desde un discurso fuertemente anticomunista, pero la economía real tiene menos paciencia con las ideologías. China es una potencia manufacturera capaz de aprovechar cualquier apertura comercial y sus productos encuentran en Argentina un mercado que eliminó o redujo barreras mientras su propia industria atraviesa dificultades.

No hay contradicción para Beijing. China no necesita que un gobierno extranjero simpatice con su sistema político. Necesita vender.

El bazar chino termina siendo entonces la manifestación barrial de una discusión mucho más grande. Detrás de una lámpara, una herramienta o un juguete barato aparece una cadena global de producción capaz de competir contra estructuras locales mucho menores. El consumidor ve el precio final; la economía debe mirar también qué sucede antes y después de esa compra.

La Provincia puede asistir comerciantes, pero no puede reemplazar una política comercial nacional. Y Nación, por ahora, considera que esa competencia forma parte del orden económico que pretende construir. El resultado empieza a verse en las avenidas comerciales del Conurbano: mientras algunos locales importadores se expanden, negocios tradicionales pelean por sobrevivir. La ironía final es difícil de mejorar. El gobierno que llegó denunciando al comunismo puede terminar convirtiéndose en uno de los mejores vendedores que tuvo la manufactura china en Argentina.