El Municipio celebró el 116° aniversario de Longchamps, con obras históricas

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezó junto a la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschneko, el acto institucional por el 116° aniversario de Longchamps, una localidad que está creciendo con obras históricas para sus vecinos y vecinas.

La celebración se desarrolló en la calle San Martín, entre Rivadavia y avenida La Aviación, y durante el fin de semana incluyó actividades artísticas, un paseo de emprendedores, propuestas gastronómicas y actividades recreativas para toda la familia.

En el marco de esta fecha especial, el Municipio destacó el crecimiento de Longchamps y las obras históricas que se concretaron a partir del trabajo conjunto entre el Estado Municipal, la Provincia y los vecinos, entre las que se encuentra el Paso Bajo Nivel de la calle Diehl, habilitado recientemente y que representa una transformación clave para la conectividad y la circulación en la localidad.

A esta obra se suma el nuevo Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Rayo de Sol, inaugurado la semana pasada junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof. El espacio funciona en la calle Aviadora Carola Lorenzini N° 3165 y amplía la presencia del Estado y el acceso de la comunidad a distintas propuestas y servicios.

Al respecto, Mariano Cascallares destacó: “Longchamps está creciendo y lo está haciendo con importantes obras. El Paso Bajo Nivel de la calle Diehl y el nuevo CIC del barrio Rayo de Sol son dos ejemplos concretos de esta transformación, que estamos llevando adelante junto a la Provincia y, fundamentalmente, junto a nuestros vecinos”, indicó.

Durante el acto institucional se realizó una Acción de Gracias y Bendición de Banderas, a cargo del cura párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Luján, presbítero Mario Inchauspe. También se entregaron banderas de ceremonia al Colegio Primario Jesús María, a la Escuela de Educación Secundaria N° 70 y al Centro de Jubilados y Pensionados Jorge Newbery.

Además, se otorgaron reconocimientos al Club Atlético Longchamps y a la Sociedad de Fomento Unión y Fraternidad, ambas instituciones que este año celebran su 70° aniversario, y al Taller de Relojería y Joyería Cabo, a cargo de Claudio Héctor Cabo, por su trayectoria comercial en la localidad. El encuentro tuvo como cierre musical la presentación del Grupo Profesional del Centro Cultural Ozean, con una propuesta de tango.

Cabe destacar que, como parte de la celebración, durante la semana previa también se disputó la Copa Aniversario Ciudad de Longchamps, un torneo de fútbol infantil correspondiente a la categoría 2017 que reunió a clubes de la localidad en una jornada de integración, deporte y compañerismo.

La jornada contó también con la participación del presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; la delegada municipal de Longchamps, Valeria Soria; secretarios y subsecretarios municipales; concejales y consejeros escolares, además de representantes de instituciones educativas, centros de jubilados, clubes y entidades intermedias.