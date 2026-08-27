Benegas Lynch culpó hasta al Mundial por las deudas, pero los argentinos se endeudan para comer

Alberto Benegas Lynch no es un diputado perdido en la última fila del Congreso. Pertenece al núcleo ideológico que alimentó buena parte de la cosmovisión de Javier Milei. Por eso importa cuando habla. Y mucho más cuando, frente a una crisis de endeudamiento familiar que empieza a convertirse en problema social, explica que entre los morosos está el tipo que compró un televisor para ver el Mundial, Argentina no salió campeón y ahora no quiere pagarlo.

La frase puede funcionar para animar una sobremesa libertaria. Como explicación de lo que está ocurriendo en los hogares argentinos tiene un pequeño inconveniente: los números.

Según un relevamiento de Management & Fit, más de la mitad de las familias atraviesa dificultades vinculadas con sus ingresos y, dentro de ese universo, el 71,9% necesita recurrir a alguna forma de endeudamiento, formal o informal.

Pero el dato que destruye la teoría del televisor mundialista aparece cuando se pregunta para qué se endeuda la gente. El 33,4% destina el dinero a alimentos y gastos corrientes. Otro 25,9% lo utiliza para cancelar deudas anteriores. Los electrodomésticos y bienes durables, justamente aquellos que encajan mejor en la caricatura planteada por Benegas Lynch, representan apenas el 8,5%.

Después aparecen vivienda y alquiler, con 5,9%; sostener un negocio o emprendimiento, 4,7%; salud, 2,4%; y educación, otro 2,4%.

No hace falta abrazar ninguna teoría económica heterodoxa para entenderlo. Una cosa es endeudarse para comprar un televisor que excede la capacidad de pago. Otra bastante distinta es financiar la comida con tarjeta porque el salario terminó antes que el mes.

Cuando la ideología empieza a discutir con la heladera

Benegas Lynch plantea un argumento atendible en un punto: no todas las deudas tienen el mismo origen y cualquier política pública debería evitar premiar comportamientos irresponsables. También advierte que un rescate indiscriminado podría terminar beneficiando a los bancos. Hasta ahí existe una discusión económica posible.

El problema comienza cuando transforma una crisis estadísticamente visible en una colección de malas decisiones individuales.

Porque cuando miles de personas simultáneamente empiezan a financiar alimentos, refinanciar tarjetas o tomar una deuda para cancelar otra, deja de alcanzar la explicación moral. Hay un fenómeno económico.

Y políticamente la declaración resulta todavía más inexplicable. El Gobierno atraviesa una etapa en la que necesita demostrar que su programa puede mejorar la economía cotidiana. En ese contexto, uno de sus principales referentes ideológicos decide discutir con quienes están endeudados sugiriendo que algunos simplemente compraron motos, apostaron o se entusiasmaron demasiado con un televisor. Es sobreideologización en el peor momento posible.

Hay familias utilizando crédito para comprar alimentos y después tomando otra deuda para pagar la anterior. Esa rueda no describe prosperidad, ni siquiera consumismo desaforado. Describe ingresos que dejaron de alcanzar.

El Gobierno puede seguir explicando la economía desde su arquitectura ideológica. Pero cuando la teoría necesita discutir con la experiencia cotidiana de millones de personas, suele ocurrir algo bastante incómodo para cualquier poder: la heladera no debate, no milita y no escucha discursos. Simplemente muestra lo que hay adentro.