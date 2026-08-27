La oposición perdió una batalla, pero juntó 133 votos y Milei deberá discutir la crisis de las deudas

La Libertad Avanza ganó la votación que necesitaba ganar, pero salió del recinto con una cuenta bastante menos agradable entre las manos: 133 diputados votaron para avanzar sobre la mora y el sobreendeudamiento de las familias argentinas. No alcanzaron para habilitar el tratamiento sobre tablas, que exigía una mayoría superior. Sí sobran para conseguir los 129 necesarios para abrir una sesión especial. Traducido del dialecto parlamentario: el Gobierno pateó la pelota, pero no consiguió sacarla de la cancha.

Ese es el dato político de una jornada que puede engañar si se mira solamente el resultado inmediato. El oficialismo evitó que el debate se produjera ahora. La oposición, en cambio, comprobó que existe una mayoría capaz de volver a sentarlo dentro de pocos días.

Y no se trata solamente de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la izquierda. Argentina Federal, Independencia, Elijo Catamarca y La Neuquinidad aportaron 14 votos. Son espacios provinciales que en otras discusiones han permitido al Gobierno construir mayorías variables. Esta vez caminaron hacia el otro lado.

Del lado oficialista quedaron 107 votos: 94 de La Libertad Avanza, 12 del PRO y uno de Por Santa Cruz. La UCR, el MID y Producción y Trabajo se abstuvieron.

La fotografía parlamentaria, entonces, es bastante más complicada que un simple "el Gobierno frenó a la oposición".

Los 133 votos que dejaron abierto el partido

Unión por la Patria y Provincias Unidas ahora trabajan sobre la posibilidad de convocar una sesión especial y emplazar a las comisiones de Finanzas y Presupuesto para que finalmente abran los expedientes vinculados con deuda familiar. El miércoles 9 de septiembre aparece entre las fechas planteadas, aunque el momento definitivo todavía deberá cerrarse políticamente.

El procedimiento importa.

La oposición calcula que alrededor de 20 millones de argentinos mantienen algún tipo de deuda y unos seis millones ya se encuentran en situación de mora o sobreendeudamiento. Tarjetas bancarias, tarjetas no bancarias y billeteras virtuales forman parte de un problema que dejó de ser una discusión financiera para meterse de lleno en la economía doméstica.

Germán Martínez recordó en el recinto que el tema viene intentando entrar al Congreso desde comienzos del año parlamentario y contabilizó cinco intentos para abrir la discusión. La insistencia tiene una explicación menos reglamentaria que política: cuando millones de hogares empiezan a financiar gastos cotidianos, la deuda deja de ser un asunto entre bancos y clientes.

Y ahí aparece el verdadero problema para la Casa Rosada.

Discutir sobreendeudamiento obliga a hablar de salarios, ingresos disponibles, consumo, tasas, empleo y capacidad real de las familias para llegar a fin de mes. Exactamente el territorio donde las estadísticas macroeconómicas dejan de alcanzar como argumento político porque enfrente aparece la experiencia concreta del bolsillo.

Los 133 votos cambiaron esa ecuación.

La oposición sufrió una derrota táctica porque no consiguió tratar los proyectos sobre tablas. Pero obtuvo algo potencialmente más importante: comprobó que puede reunir una mayoría para obligar al Congreso a discutirlos.

Ayer no fue el día. El Gobierno consiguió postergarlo. El problema es que, cuando hay 133 diputados esperando y millones de deudores afuera, patear una discusión no equivale a ganarla. Apenas significa elegir cuándo vuelve.