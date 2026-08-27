Récord de suicidios en Argentina: alertan por el peso de la crisis económica y el endeudamiento

Argentina enfrenta una señal sanitaria que ya no admite indiferencia: la tasa de suicidios llegó a 11,8 cada 100.000 habitantes, el registro más alto de la serie histórica. La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), a partir de datos del Observatorio de Política Criminal y del Ministerio de Salud, puso el problema en una dimensión que excede largamente el consultorio. Detrás de cada número hay una persona, una familia y una comunidad atravesada por una pérdida que muchas veces deja más preguntas que respuestas.

La cifra argentina se encuentra por encima del promedio mundial estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y coloca al suicidio entre los problemas más graves vinculados con las muertes violentas en el país.

Pero hay una precaución imprescindible. No existe una explicación única para un suicidio ni puede establecerse una relación automática entre una dificultad económica y una conducta suicida. La propia AASM define el fenómeno como "complejo y multicausal". Precisamente por eso, advierte que tampoco corresponde analizarlo como si las condiciones en las que vive una persona fueran apenas decorado.

Cuando el sufrimiento también tiene contexto

Pérdida del empleo, precarización laboral, endeudamiento y dificultades para cubrir las necesidades cotidianas aparecen entre los factores sociales señalados por los especialistas. No explican por sí solos una conducta suicida, pero pueden deteriorar vínculos, aumentar el aislamiento y afectar las expectativas sobre el futuro.

"Sería igualmente irresponsable ignorar las condiciones sociales, económicas, laborales y comunitarias en las que se produce el sufrimiento de las personas", planteó la AASM.

La advertencia toca un punto especialmente sensible. Una deuda que se vuelve imposible de pagar, quedarse sin trabajo o no saber cómo sostener los gastos de una familia no constituyen solamente movimientos en una planilla económica. Se viven dentro de una casa, modifican relaciones y pueden aumentar situaciones de angustia y vulnerabilidad.

La OMS también reconoce que factores como pobreza, desigualdad y violencia forman parte de los determinantes sociales capaces de afectar la salud mental.

Prevenir antes de llegar a una emergencia

Para la AASM, el crecimiento de los suicidios requiere una respuesta estatal que combine prevención, presupuesto, sistema sanitario, comunidad y participación de universidades, trabajadores de la salud, organizaciones y familias.

Ese enfoque implica también cambiar una lógica bastante instalada: no esperar que una persona llegue a una situación extrema para recién entonces intervenir. La prevención puede comenzar mucho antes, fortaleciendo redes comunitarias, facilitando el acceso a atención profesional y evitando que quien atraviesa un padecimiento quede reducido a resolverlo en soledad.

Los especialistas cuestionan justamente esa individualización del sufrimiento. Cuando problemas que tienen dimensiones laborales, familiares, económicas o comunitarias son tratados exclusivamente como fracasos personales, una parte fundamental del problema desaparece del diagnóstico.

Argentina alcanzó una tasa que obliga a mirar de frente una realidad dolorosa, pero el dato no debería convertirse en una condena ni en una estadística repetida hasta naturalizarla. El suicidio puede prevenirse y pedir ayuda puede modificar una historia. Una comunidad atenta, servicios accesibles y políticas capaces de llegar antes de la emergencia también pueden hacerlo.