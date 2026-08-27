Se desploma la venta de combustibles: seis meses de caída en otra señal del freno de la economía

Hay indicadores económicos que necesitan una planilla para explicarse y otros que aparecen directamente en la calle. La venta de combustibles cayó 6,4% interanual en julio y completó seis meses consecutivos en retroceso. Es el peor registro en dos años y una señal difícil de separar del enfriamiento del mercado interno: cuando hogares, comercios y empresas reducen kilómetros, algo está ocurriendo bastante más abajo que las variables financieras.

Según el relevamiento elaborado por Surtidores sobre datos de la Secretaría de Energía de la Nación, durante julio se comercializaron 1.368.722 metros cúbicos, contra 1.462.232 millones del mismo mes de 2025. Son aproximadamente 93.500 metros cúbicos menos en apenas un año.

La secuencia importa incluso más que la fotografía. Después del módico crecimiento de enero, de apenas 0,11%, las ventas comenzaron a retroceder: febrero cayó 1,67%, marzo 1,05%, abril 2,38%, mayo 0,20%, junio 2,92% y julio aceleró el descenso hasta 6,4%.

Entre enero y julio se despacharon 9,58 millones de metros cúbicos, 2,1% menos que los 9,79 millones de igual período de 2025. Pero contra 2023 la diferencia adquiere otra dimensión: entonces se habían comercializado alrededor de 10,64 millones. El mercado actual quedó casi 10% por debajo.

La nafta Súper muestra dónde aprieta el bolsillo

El dato más incómodo aparece al mirar qué combustible retrocede con mayor fuerza. La nafta Súper cayó 7,8% interanual, más que cualquier otro producto relevado. El gasoil G2 perdió 7,04%, la Premium 6,4% y el gasoil G3, 1,89%.

Que caiga la Premium puede leerse como sustitución hacia opciones más económicas. Pero cuando también se desploma la Súper, esa explicación pierde fuerza. Ya no alcanza con cambiar de surtidor o bajar de categoría. Una parte del ajuste consiste directamente en cargar menos.

Y el combustible atraviesa buena parte de la economía real. Está en el auto de una familia, pero también en la camioneta del comerciante, el reparto, la logística, el transporte y miles de actividades productivas. Por eso su consumo no funciona como prueba aislada de una recesión, pero sí como un termómetro especialmente sensible de actividad e ingreso disponible.

El mapa territorial refuerza la señal, aunque exige una salvedad. Tucumán aparece con una caída de 22,41%, Jujuy con 16,42% y Salta con 15,86%, pero la falta de información de Refinor distorsiona esas comparaciones. Fuera de ese problema estadístico, también retrocedieron Santa Cruz 14,49%, Misiones 13,84%, Corrientes 12,24%, Mendoza 10,25% y CABA 9,54%.

Solamente La Pampa, Neuquén y Santiago del Estero terminaron julio en terreno positivo, con avances inferiores al 1%. Neuquén conserva además una dinámica particular por el empuje económico de Vaca Muerta.

El Gobierno puede exhibir equilibrio fiscal, discutir riesgo país y mirar las pantallas financieras. Todo eso forma parte de la economía. Pero no la agota. Hay otra contabilidad que ocurre lejos del Excel oficial: cuánto compra una familia, cuánto vende un comercio, cuánto produce una pyme y hasta cuántos litros entran en un tanque.

Seis meses consecutivos cargando menos combustible no explican por sí solos toda la economía argentina. Pero cuando el surtidor empieza a quedarse quieto, conviene mirar qué otras cosas dejaron de moverse.