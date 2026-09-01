EDICIÓN IMPRESA

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Golpe al narco en Florencio Varela y Quilmes: 30 allanamientos, 18 aprehendidos y un arsenalPoliciales01/09/2026
La investigación apunta a una presunta organización dedicada a distribuir y vender drogas en el sur del Conurbano. Secuestraron marihuana, cocaína, pasta base, armas, chalecos antibalas, dinero y teléfonos. La Justicia intenta ahora reconstruir cómo funcionaba la red y qué papel cumplía cada involucrado.
El Municipio de Alte Brown coordina acciones de prevención ante el fenómeno climático del súper niñoRegión01/09/2026
El Municipio de Almirante Brown llevó adelante una reunión de todos sus equipos encabezada por Mariano Cascallares, el intendente interino Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel, con el objetivo de continuar fortaleciendo las políticas públicas de prevención ante el fenómeno climático del Súper Niño.
Con una trayectoria de 65 años en Quilmes Oeste, la institución combina atención médica integral, tecnología y múltiples especialidades con un valor que permanece intacto: acompañar a cada paciente y a su familia.
La clase media pierde la prepaga: 1,2 millones de argentinos se quedaron sin cobertura privadaActualidad02/09/2026
Un relevamiento del Instituto Argentina Grande sobre datos del INDEC muestra que 1.246.285 personas perdieron su cobertura desde fines de 2023. En el GBA, la población que depende exclusivamente de la salud pública creció 21,4%. Detrás del dato sanitario aparece otro fenómeno: la pérdida acelerada de los atributos materiales de la clase media.
León XIV visitará el Cottolengo de Claypole: una señal social y política desde el corazón del ConurbanoRegión02/09/2026
Jorge García Cuerva adelantó que el Cottolengo Don Orione sería la primera visita de León XIV el lunes 9 de noviembre, aunque resta la ratificación definitiva de la Santa Sede. La elección lleva al Papa al corazón de una obra dedicada a personas con discapacidad y convierte a Claypole en escenario de un mensaje que también interpela al poder político.