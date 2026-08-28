EDICIÓN IMPRESA

El Municipio de Almirante Brown acompañó la llegada del primer local de la cadena gastronómica "Croque Madame" en la calle Avellaneda N° 662 (entre Seguí y Spiro) de Adrogué, que abrió sus puertas en las últimas jornadas en la histórica Casona "Villa Fontana", cuya restauración y puesta en valor fue declarada de Interés Municipal, Histórico y Patrimonio Arquitectónico por el Concejo Deliberante browniano.