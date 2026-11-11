León XIV retomó una advertencia de Francisco: “La Iglesia no es un negocio”

Desde las puertas de la Catedral de Córdoba, donde los fieles lo recibieron al canto de “El Papa no se va”, León XIV dirigió una pregunta a quienes habían ido a escucharlo: ¿en qué le habían fallado a Dios? Hablaba ante obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y agentes pastorales. Les pidió que revisaran qué cosas los inquietaban al comienzo de su vocación y hoy les resultaban tolerables. El riesgo, les dijo, era llegar a encontrar buenas razones para justificar aquello que todavía sabían que estaba mal.

El cardenal Ángel Rossi había puesto esa pregunta en términos cordobeses. Al darle la bienvenida, habló de las barriadas y de los pasillos de las cárceles, dos lugares adonde llega la tarea pastoral de su diócesis. “Que siempre nos conmueva el dolor de nuestro pueblo”, le pidió. León XIV retomó el planteo con palabras de Francisco: “La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria, la Iglesia no es una ONG; la Iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y su Evangelio”.

La frase llegó un día después de la polémica por el sector reservado a famosos en la misa de Palermo. El Papa no mencionó ese episodio. En Córdoba, su advertencia tenía otro destinatario: quienes trabajan en parroquias y comunidades y corren el riesgo de conocer a una persona sólo por aquello que le falta.

Qué le pide a la Iglesia y qué le discute al poder

León XIV reconoció el trabajo de la Iglesia argentina junto a quienes pasan hambre, están enfermos, perdieron el empleo o no tienen una vivienda digna. Les pidió a los religiosos que se ocuparan de esas urgencias y que, al hacerlo, también supieran escuchar. Recuperó para eso otra definición de Francisco: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”. Para un sacerdote, explicó, la visita a una familia también puede ser la ocasión de aprender de la fe de quienes le abren la puerta.

El mensaje cordobés completa una discusión que el Papa había llevado a otros escenarios de la visita. Ante estudiantes y trabajadores en la Universidad Católica Argentina, reivindicó el reclamo de “tierra, techo y trabajo”. Eligió como ejemplo a cartoneros, campesinos y artesanos que se organizan para ganarse la vida. En el Cottolengo Don Orione de Claypole, escuchó a las residentes y propuso evaluar el progreso del país por el trato que reciben las personas con discapacidad.

Ahí aparece la diferencia política con Javier Milei, aunque León XIV no lo nombró en Córdoba. Para el Gobierno, el equilibrio de las cuentas públicas ocupa un lugar central en la evaluación de su gestión. El Papa propone mirar también qué pasa con el trabajador que tiene empleo pero no llega a fin de mes, o con la familia que necesita ayuda para sostener un tratamiento. En la UCA había reconocido el derecho a la propiedad privada y recordado, en la misma intervención, que sobre ella pesa una “hipoteca social”.

Un sacerdote volvió a tomar la palabra

En la Catedral, uno de los testimonios fue el de un sacerdote cordobés que hace once años quedó con dificultades para hablar y mover las manos después de una cirugía. Una aplicación de inteligencia artificial recreó su voz para que pudiera contar cómo había seguido ejerciendo su ministerio. Recordó en particular el día en que le propusieron volver a presidir misa: “Fue un gran regalo de Dios para mí”. Cuando terminó, León XIV se acercó a abrazarlo.

También habló Julián, un seminarista de Mendoza. Contó que empezó a reconocer su vocación mientras acompañaba a personas que vivían a la intemperie, cuando él mismo todavía tenía dudas sobre qué camino seguir. El Papa había evocado a Mama Antula y al Cura Brochero, que recorrieron largas distancias para acercar los ejercicios espirituales a quienes difícilmente habrían podido hacerlos por su cuenta.

A los que hoy trabajan en esas comunidades les dejó un pedido con el acento de su antecesor: “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío!”.