Denuncian que policías descansaron en el piso y sin condiciones de higiene

Las condiciones de descanso de policías bonaerenses afectados al operativo por la visita de León XIV quedaron bajo cuestionamiento. Agentes y familiares denunciaron jornadas extensas, falta de lugares adecuados para dormir y condiciones de higiene insuficientes durante el despliegue.

Los testimonios estuvieron acompañados por fotografías atribuidas a la mañana del domingo en Don Orione, partido de Almirante Brown. Las imágenes publicadas muestran personas recostadas sobre el suelo. Su procedencia y fecha todavía requieren corroboración mediante los archivos originales.

También se conocieron reclamos vinculados con el personal destinado a Luján. La información disponible no permite establecer cuántos agentes atravesaron esas situaciones ni extender la denuncia al conjunto del operativo.

El descanso también forma parte del servicio

Un despliegue de estas características exige organizar traslados, relevos, alimentación y alojamiento. El tiempo de descanso del personal debe estar contemplado dentro de esa planificación, especialmente cuando las tareas se prolongan durante varias jornadas.

Las denuncias plantean preguntas concretas: qué espacios se dispusieron para alojar a los efectivos, cuántas horas de servicio cumplieron y qué posibilidades tuvieron de higienizarse y recuperarse entre turnos. Las órdenes de servicio y los registros de alojamiento permitirían contrastar esos puntos.

La responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas corresponde a quienes organizan el despliegue. La magnitud del acontecimiento hace más necesaria esa previsión: detrás de cada puesto hay trabajadores que necesitan descansar para cumplir sus tareas.

Una respuesta pendiente

Hasta el cierre de la información disponible no se contaba con una respuesta del Ministerio de Seguridad bonaerense que explicara las condiciones denunciadas o detallara las medidas adoptadas.

Tampoco se conocen registros completos de turnos, descansos y prestaciones que permitan reconstruir la situación. Esa documentación es necesaria para determinar si hubo incumplimientos y qué alcance tuvieron.

El reclamo merece una respuesta que precise qué se ofreció al personal y qué ocurrió en los lugares señalados. La exigencia de sostener un operativo de seguridad debe ir acompañada por condiciones de trabajo acordes con esa responsabilidad.