La Feria del Libro de Lanús tendrá charlas con Kohan, Incardona y Rosemberg

La Feria del Libro de Lanús volverá a reunir a lectores, escritores y editoriales durante tres jornadas en el Centro Cultural Leonardo Favio. Bajo el lema “Nos merecemos leer”, la nueva edición se desarrollará el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre, con entrada libre y gratuita.

El encuentro tendrá lugar de 16 a 21 en avenida 25 de Mayo 131, Lanús Oeste. La programación combinará conversaciones con autores, actividades artísticas y espacios para recorrer y elegir libros.

Las charlas centrales serán a las 20. El viernes, Martín Kohan será entrevistado por el escritor Walter Lezcano. El sábado participará Juan Diego Incardona y el domingo será el turno de Julia Rosemberg.

Talleres y actividades para compartir

Durante las tres jornadas habrá stands de librerías y editoriales, una exposición dedicada a la cultura pop y al universo mágico, y puestos de la feria de emprendimientos locales “Hecho en Lanús”.

Los talleres se realizarán de 16 a 18. El Atelier Mágico ofrecerá actividades de pintura y encuadernación, mientras que el Laboratorio Gráfico trabajará con manga, historietas, técnicas pop-up y patrones de diseño. También se anunció un espacio creativo.

A las 16 habrá pintura en vivo con artistas de Lanús ganadoras de los Juegos Bonaerenses. La propuesta municipal abre así un fin de semana para acercarse a la literatura, conversar con autores y participar de distintas experiencias de creación.