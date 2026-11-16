El senador provincial Sergio Berni presentó un proyecto para declarar persona no grata en el ámbito de la provincia de Buenos Aires a la princesa Ana de Inglaterra, hermana del rey Carlos III, en rechazo a su visita oficial a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, prevista entre el 9 y el 20 de noviembre de 2026.

La iniciativa expresa un enérgico repudio a las actividades desarrolladas por la integrante de la Casa Real británica en territorio argentino ilegalmente ocupado, al considerar que constituyen una provocación a los derechos soberanos de nuestro país y una afrenta a la Constitución Nacional y a la memoria de los caídos en la Guerra de Malvinas.

En ese sentido, Berni sostuvo: “La presencia de un miembro de la realeza británica en nuestras Islas no puede interpretarse como una simple visita protocolar. Es un gesto político que respalda la ocupación ilegal y desconoce los legítimos derechos soberanos de la Argentina sobre Malvinas”.

El proyecto advierte, además, que la visita coincide con las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, vinculadas con la demanda argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion, lo que, según sus fundamentos, refuerza el carácter político de la presencia británica en las islas.

Al respecto, el legislador señaló: “No podemos permanecer indiferentes frente a una provocación que pretende naturalizar la ocupación de nuestro territorio y la explotación ilegal de nuestros recursos naturales. La defensa de Malvinas exige una posición firme frente a cualquier intento de desconocer nuestra soberanía”.

Asimismo, la iniciativa ratifica la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos e insulares correspondientes, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Finalmente, Berni remarcó: “La recuperación de las Islas Malvinas constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Defender nuestra soberanía es también honrar la memoria de nuestros veteranos y de quienes dieron su vida por la Patria”.