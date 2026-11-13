Explosión en Remedios de Escalada: hubo 21 heridos e investigan por qué se demoró el aviso a emergencias

Entre el primer aviso que recibió MetroGAS y la explosión en el centro comercial de Remedios de Escalada pasó una hora y seis minutos. Qué se hizo durante ese lapso y cuándo se alertó a los servicios de emergencia de Lanús son dos de las preguntas que deberá responder la investigación. El estallido ocurrió este viernes 13 de noviembre en la esquina de Coronel Beltrán y Enrique del Valle Iberlucea. Dejó 21 heridos y un incendio que alcanzó el frente de un comercio y una vivienda lindera.

La fuga comenzó durante una obra de renovación de la red. Una tuneladora de Exgadet, contratista de MetroGAS, dañó una cañería que estaba en servicio. La distribuidora explicó que los operarios trabajaban sobre un tendido nuevo, todavía sin gas, cuando la máquina alcanzó otro conducto de la red de distribución. La rotura explicó el escape. La causa precisa del estallido seguía bajo investigación.

Los 66 minutos bajo investigación

De acuerdo con la cronología que difundió MetroGAS, la empresa recibió el aviso a las 9.44. A las 10.04 llegaron un técnico y un asistente. A las 10.10 pidieron una cuadrilla de reparación. La explosión se produjo a las 10.50, mientras el personal trabajaba en la esquina.

El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, cuestionó quiénes quedaron afuera de esa cadena de avisos. Según su relato, la contratista llamó a la distribuidora y, cuando llegó personal de seguridad, los trabajadores indicaron que tenían la situación controlada. Arale sostuvo que los servicios de emergencia locales recibieron el alerta recién después de la explosión. La UFI N.º 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús intervino para establecer si se incumplieron los protocolos y qué responsabilidad tuvo cada uno de los que participaron en la respuesta.

El balance que comunicó Defensa Civil por la tarde elevó a 21 la cantidad de heridos. Seis fueron derivados en estado grave al Hospital Evita de Lanús, siete quedaron en observación y ocho recibieron el alta. Entre los afectados hubo personas con quemaduras y otras con traumatismos. También atendieron heridos el Hospital Vecinal y la unidad sanitaria municipal Dr. Luis A. Máspero.

Más de veinte dotaciones de bomberos y diez ambulancias participaron del operativo. Los cuarteles de Lanús recibieron refuerzos de Avellaneda, Lomas de Zamora, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico y Wilde, entre otros. Durante la tarde, mientras los bomberos seguían en la cuadra, las cuadrillas de MetroGAS trabajaban para aislar el tramo dañado. La empresa informó que la presión ya había empezado a bajar. El parte todavía no daba el incendio por extinguido.