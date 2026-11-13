El domingo llega a Alte Brown “Sabores de mi Pueblo”, una propuesta que incluye desfile tradicionalista, ferias y gastronomía regional

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante el próximo domingo 15 de noviembre una nueva edición de “Sabores de mi Pueblo”, la propuesta cultural, tradicionalista y gastronómica que reúne a vecinos y vecinas para poner en valor la identidad y las tradiciones de la localidad de Ministro Rivadavia.
Región13/11/2026

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La jornada comenzará a las 10.30 horas y contará con un desfile tradicionalista, una feria artesanal y de productores locales, puestos gastronómicos y espectáculos musicales en vivo, con la participación de Facundo Giménez, Rocío Aymara, Juntos por el Chamamé, Los Méndez y Neypa Folk, entre otros artistas.

Además, se presentará la pareja ganadora del Pre Cosquín Alte. Brown, Erneta-Gómez, y Joao Ramírez, campeón provincial de Malambo Juvenil Pre Laborde. También participarán ballets y agrupaciones folklóricas brownianas.

Los espectáculos estarán distribuidos en dos escenarios: el principal se ubicará en la plaza Eva Perón, sobre la calle Lahille entre Sandoval y Acosta, en Ministro Rivadavia.

Asimismo, durante el encuentro se realizarán visitas por el casco histórico de la localidad, con el objetivo de dar a conocer y poner en valor su patrimonio histórico y cultural.

Mariano Cascallares indicó que "esta propuesta forma parte de las iniciativas que impulsa nuestro Municipio para promover la cultura popular, acompañar a los artistas locales y fortalecer la identidad de las distintas localidades de Almirante Brown". "Los esperamos a todos en familia o con amigos", añadió.

Para llegar en transporte público, los vecinos podrán utilizar la línea 266, ramal 4 Ministro Rivadavia, desde la estación de Burzaco, y la línea 506, por avenida República Argentina, desde Glew y Adrogué.

 

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