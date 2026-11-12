Dominbord: Tomás Rebord llega a la TV abierta y apuesta a que su comunidad lo acompañe en América

Este domingo, América TV estrena Dominbord, el programa con el que Tomás Rebord da el salto de las plataformas digitales a la televisión abierta. Tras la crisis en Blender, varios meses de transmisiones independientes y su paso por +Perfil, el conductor llega al horario central del domingo con un formato que combina política, actualidad, humor e información general.

Un equipo con una historia en común

Rebord estará acompañado por dos excompañeros de Blender: el periodista político Manu Jove, que ya trabaja en A24, señal del Grupo América, y Juan Ruffo. El ciclo tendrá monólogos, entrevistas, espectáculo y tribuna. El estreno podrá verse en simultáneo por América TV y por el canal de YouTube de Rebord, que supera los 175 mil suscriptores. El conductor también mantendrá sus espacios de streaming, entre ellos MAGA, que se emite los lunes por Kick.

Lo que se espera

La comunidad. Rebord construyó un universo con lenguaje y códigos propios que comparte con sus seguidores más fieles, los «hagoveros». A fines de 2025 llenó el Movistar Arena. Ahora, con el estreno en América, tiene la oportunidad de llegar también a quienes nunca lo vieron en streaming y todavía no conocen sus referencias.

El tono. La irreverencia y el humor sin filtro distinguen a Rebord. La televisión abierta tiene otros tiempos, otros públicos y otras reglas. El desafío será adaptarse y conservar el estilo que lo acercó a sus seguidores.

La apuesta de los canales. América TV y Canal 9 están incorporando figuras surgidas del streaming para atraer al público joven. La llegada de Rebord se inscribe en esa tendencia. El estreno coincide, además, con otros cambios en la programación de América: Rodrigo Lussich confirmó que dejará la conducción de Intrusos el 31 de diciembre.

La lectura política. Rebord es una de las voces más visibles del peronismo en las plataformas digitales. Esa exposición dio lugar a especulaciones sobre su futuro político, aunque el conductor no anunció planes en ese sentido.

El primer domingo de Dominbord

La televisión abierta mide la audiencia a través del rating; en las plataformas digitales, las referencias son las suscripciones y las visualizaciones. Para Rebord, el debut abre la posibilidad de reunir a dos públicos: quienes ya lo siguen y quienes este domingo, a las 22, pongan América y lo vean por primera vez.