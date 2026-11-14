Maxima scientia, maxima veritas: la pregunta que Rebord lleva a la televisión abierta

Una fórmula para leer un fenómeno

Maxima scientia sería el máximo rigor al pensar en voz alta; maxima veritas, la mayor honestidad con quien escucha. Son dos exigencias que en la obra de Tomás Rebord conviven con la ironía y que ahora deberán negociar con otra pantalla. Quien mira sus programas con atención sabe que esa convivencia es, justamente, su sello.

No es una fórmula que él haya enunciado así. Es una manera de leerlo. Porque Rebord no se presenta como un sabio ni como un periodista clásico. Se presenta como alguien que piensa en público, se equivoca en público y se ríe de sí mismo en público. Y eso, en un ecosistema mediático que premia la certeza rápida y la frase cortada para el clip, es casi una anomalía.

La pregunta que abre su llegada a América no es, entonces, si le va a ir bien o mal. Es si esa anomalía puede sobrevivir al formato que más premia lo contrario: la televisión abierta.

La edibordial: cuando el monólogo se toma en serio

MAGA fue, en su origen, una editorial semanal a cámara de una hora, un guiño satírico al eslogan político que le dio nombre. Él mismo bautizó el género con un juego de palabras entre editorial y su apellido: la edibordial. Y llevó ese universo al Movistar Arena en dos oportunidades. La primera fue el 1.º de diciembre de 2025, a sala llena, para hablar de la vida cotidiana, la política y el futuro de la humanidad; la segunda, el 19 de octubre de 2026, con el espectáculo Rebord Vuelve.

Que un monólogo a cámara llene un estadio dice algo sobre el momento. No es solo que Rebord tenga seguidores. Es que hay un público que extraña que alguien se tome una hora para pensar.

La "ciencia" de la edibordial no es la del laboratorio. Es la de la paciencia del razonamiento: una hora para plantear una tesis, sostenerla, darle ejemplos, contradecirse un poco, darle la vuelta y volver a sostenerla. Aristóteles lo llamaba logos, el discurso que convence por la fuerza de su construcción. Que el autor sea abogado de la UBA no parece un dato menor para esa arquitectura. Hay una formación en el alegato, en el orden de los argumentos, en la capacidad de sostener una posición incluso cuando es incómoda.

Hay algo más: Rebord convirtió el comentario, ese gesto de reaccionar y explicar lo que pasa, en una marca propia. Según él mismo cuenta, antes de cada edibordial todos se preguntan qué tendrá para decir. No es un dato de vanidad. Es la descripción de un género: la gente no espera el tema, espera la mirada.

La "verdad", en cambio, es otra cosa: un pacto. Su libro Comentarios al Náucrato sigue a un periodista que intenta distinguir qué es cierto y qué no entre discursos que se multiplican sin freno. No parece casual que la obra más literaria de un comunicador se pregunte justamente por eso. La ficción le permite decir lo que el análisis político no siempre puede: que la verdad ya no es un dato que se encuentra, sino una decisión que se toma en medio del ruido.

Y cuando estalló la crisis de Blender, volvió a transmitir con una puesta en escena irónica, llamó a ese momento su "ground zero" y agradeció a la comunidad que lo acompañaba desde el principio. Es el ethos aristotélico: la verdad entendida como confianza entre quien habla y quien escucha. No se trata de no equivocarse nunca, sino de no mentir sobre el lugar desde el que se habla.

Queda la ironía, que es su manera de sostener ambas cosas. Sócrates fingía ignorancia para que el otro pensara; Rebord ríe mientras argumenta, y esa risa vuelve soportable lo que se dice en serio. Incluso su propia grandilocuencia entra en la broma: la autoparodia le permite afirmar con fuerza sin dejar de reírse de sí mismo. La ironía no es un adorno, es un método. Le permite decir cosas duras sin convertirse en predicador, y decir cosas solemnes sin convertirse en solemne.

Una comunidad antes que una audiencia

Para entender el salto hay que entender primero qué es lo que se deja atrás, o mejor, qué es lo que se intenta llevar.

Los hagoveros, como los llama él, no son una audiencia en el sentido televisivo. Son una comunidad. Conocen las referencias internas, los chistes que se repiten, los personajes, los latiguillos, la historia de Blender, las peleas, las reconciliaciones. La comunicación ahí es acumulativa: cada programa se apoya en el anterior. No hay que explicar todo de cero.

Eso cambia por completo la economía del discurso. En streaming, Rebord puede permitirse el sobreentendido, la digresión, la pausa larga, el silencio. Puede hablarle a gente que ya sabe desde dónde habla. El pacto es previo.

La crisis de Blender puso a prueba ese pacto. Cuando Hay Algo Ahí quedó sin pantalla, cuando el proyecto que había sido su casa entró en crisis, la comunidad no se dispersó. Se quedó. Y Rebord hizo de esa crisis un relato: el "ground zero", la vuelta a empezar, la transmisión irónica desde un lugar precario. Lejos de esconder la fragilidad, la convirtió en escena. Ahí se vio lo que la maxima veritas significa en la práctica: no ocultar que se está en crisis, sino hacer de la crisis parte del discurso.

Esa es la base que ahora se pone a prueba en televisión abierta.

El salto: de la comunidad a la audiencia

Este domingo 15 de noviembre, a las 22, América TV estrena Dominbord. Rebord conduce junto a Manu Jove y Juan Ruffo, ex compañeros de Blender, un ciclo que mezcla política, actualidad, humor y entretenimiento, con monólogos, entrevistas, espectáculo y tribuna. El estreno se verá en simultáneo por la televisión y por su canal de YouTube, que supera los 175 mil suscriptores. No se despide de las plataformas: los lunes sigue con MAGA por Kick.

El salto llega después de la crisis con Blender y no es un movimiento aislado: América TV y Canal 9 están sumando figuras surgidas del streaming para atraer público joven. La televisión abierta, que durante años miró al streaming como una amenaza, ahora lo mira como una cantera. Quiere su energía, su lenguaje, su comunidad, pero sin perder su propio formato.

La apuesta, además, tiene una red de contención corta: será un ciclo especial de 6 programas como cierre de año y, según su desempeño, volvería en 2027. No es un contrato a ciegas, es una prueba. Y esa condición de prueba también forma parte del relato: Rebord llega, pero llega a prueba.

La simultaneidad con YouTube es clave y no es un detalle técnico. Es la manera de decir: "No me estoy yendo, estoy sumando una pantalla". Le permite a su comunidad seguirlo donde siempre lo siguió, y al canal, mostrar que el programa existe también en el mundo donde nació. Pero esa doble pantalla es también una doble exigencia: hablarle a dos públicos al mismo tiempo, que no tienen los mismos códigos ni la misma paciencia.

Qué se espera: tres tensiones

1. El tiempo. La edibordial vive de la duración y la intimidad de una hora a cámara. La televisión abierta corta, ordena en bloques y negocia con la pauta. ¿Cuánto rigor soporta un formato que no puede detenerse a pensar? El domingo se verá si el monólogo mantiene su largo aliento o si se convierte en un segmento más. La maxima scientia necesita tiempo. La televisión abierta necesita ritmo. Esa es la primera negociación, y la más visible.

Hay un riesgo concreto: que la necesidad de sostener el ritmo convierta el razonamiento en consigna. Que lo que en MAGA era una tesis con matices, en Dominbord sea una frase para el clip. No sería culpa de Rebord, sería la lógica del medio. Por eso el tiempo no es un tema de duración, es un tema epistemológico: ¿cuánto pensamiento entra en un bloque de ocho minutos?

2. El público. En las plataformas se mide en suscripciones y visualizaciones; en la tele, en rating. La prensa leyó a su comunidad como un grupo definido más por la intensidad que por la masividad: los hagoveros ya conocen sus referencias. La televisión abierta le abre la puerta a quienes nunca lo vieron, pero lo obliga a explicarse. Es una oportunidad y un riesgo a la vez: la verdad de una comunidad es compartida; la de una audiencia hay que ganarla.

Ahí aparece un dilema de traducción. Si explica todo desde cero, puede aburrir a los que lo siguen desde siempre. Si no explica nada, puede dejar afuera a los que recién llegan. El éxito del programa dependerá de esa capacidad de hablar en dos niveles a la vez: que el recién llegado entienda el chiste, y que el viejo seguidor sienta que el chiste sigue siendo para él. Esa doble escucha es lo más difícil de lograr en televisión.

3. Las reglas. McLuhan decía que el medio es el mensaje. Cambiar de pantalla no es mover el mismo contenido de lugar: es aceptar otros tiempos, otros públicos y otras reglas. La irreverencia sin filtro que lo distingue tendrá que negociar con ellas. Foucault llamó parresía al decir la verdad asumiendo un riesgo; la pregunta es cuánto riesgo tolera el prime time.

En streaming, el riesgo es distinto. Te pueden cancelar, te pueden funar, te pueden dejar de seguir. En televisión abierta, el riesgo es institucional: hay un canal, hay anunciantes, hay una grilla, hay un organismo que regula. La parresía en YouTube es personal. La parresía en América es negociada. ¿Hasta dónde podrá decir lo que dice en MAGA, con la misma libertad, en un estudio con tribuna y pauta comercial? Esa es la pregunta que sobrevuela el estreno y que ningún rating va a responder.

Lo que habrá que mirar

El rating dirá cuántos lo vieron, pero no si se conservó el pacto. Para eso conviene mirar otras cosas: si el monólogo mantiene su largo aliento, si la ironía sigue conviviendo con el argumento y si quien hablaba a una comunidad logra hablarle también a quien recién llega, sin perder a los primeros.

También habrá que mirar el cuerpo. Rebord es un conductor físico, gestual, que ocupa el espacio. En streaming, la cámara está cerca, casi íntima. En televisión, la cámara se aleja, hay tribuna, hay otros conductores, hay que compartir el aire. Cómo se reparten la palabra Manu Jove y Juan Ruffo, cómo funciona la tribuna, si el programa logra ser coral sin dejar de ser suyo, todo eso será parte del experimento.

Y habrá que mirar la semana siguiente. Porque un estreno puede sostenerse con la novedad. El segundo programa es el que dice si hay formato o solo evento.

Si la fórmula de este análisis tiene sentido, el desafío de Rebord es sostener maxima scientia, maxima veritas en una pantalla que premia lo contrario: la velocidad y la simplificación. Ahí, y no en los puntos de rating, se decidirá si el salto fue una mudanza o una traducción.

Una mudanza es llevar los muebles tal cual a otra casa. Una traducción es otra cosa: es decir lo mismo en otro idioma, aceptando que algo se pierde y algo se gana. Que el chiste cambie, que el ritmo cambie, que el argumento se acorte, pero que el pacto siga siendo el mismo: pensar en serio y no mentir sobre el lugar desde el que se habla.

Si Dominbord logra eso, no será solo el éxito de un conductor. Será la prueba de que una forma de decir la verdad nacida en internet puede vivir también en la televisión abierta, sin traicionarse. Y si no lo logra, tampoco será un fracaso personal. Será la confirmación de lo que McLuhan ya había advertido: que el medio no es un envase neutro, sino un destino.