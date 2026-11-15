Multitudinario cierre del año de la Liga Municipal de Fútbol Intelectual y Parálisis Cerebral en Alte Brown
Una verdadera multitud le dio brillo y color a la jornada que contó con la participación de más de 500 personas, incluyendo además de instituciones brownianas a representaciones de Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, San Vicente y Ezeiza entre otros distrito de la región.
La cuarta fecha de la Liga, que se desarrolló de 9 a 14 horas, contó con el acompañamiento del intendente interino Juan Fabiani, y de la Jefa de Gabinete Municipal Paula Eichel, además del titular del Instituto Municipal del Deporte, Mauricio Gómez.
Mariano Cascallares destacó que “la Liga de Fútbol Intelectual y PC de Alte Brown reúne a más de 34 equipos de diferentes clubes, instituciones y centros de la zona, promoviendo la integración social y el deporte adaptado”.
La misma ha servido como modelo e inspiración para impulsar iniciativas similares en municipios vecinos de la zona sur del Gran Buenos Aires (como Lomas de Zamora, Quilmes, San Vicente, Florencio Varela, Lanús y Presidente Perón).
El certamen incluye instancias de testeo, jornadas de partidos recreativos y competitivos, y cierres de temporada con entrega de reconocimientos en polideportivos locales como el de Ministro Rivadavia.