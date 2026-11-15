Multitudinario cierre del año de la Liga Municipal de Fútbol Intelectual y Parálisis Cerebral en Alte Brown

Una verdadera multitud le dio brillo y color a la jornada que contó con la participación de más de 500 personas, incluyendo además de instituciones brownianas a representaciones de Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, San Vicente y Ezeiza entre otros distrito de la región.

La cuarta fecha de la Liga, que se desarrolló de 9 a 14 horas, contó con el acompañamiento del intendente interino Juan Fabiani, y de la Jefa de Gabinete Municipal Paula Eichel, además del titular del Instituto Municipal del Deporte, Mauricio Gómez.

Mariano Cascallares destacó que “la Liga de Fútbol Intelectual y PC de Alte Brown reúne a más de 34 equipos de diferentes clubes, instituciones y centros de la zona, promoviendo la integración social y el deporte adaptado”.

La misma ha servido como modelo e inspiración para impulsar iniciativas similares en municipios vecinos de la zona sur del Gran Buenos Aires (como Lomas de Zamora, Quilmes, San Vicente, Florencio Varela, Lanús y Presidente Perón).

El certamen incluye instancias de testeo, jornadas de partidos recreativos y competitivos, y cierres de temporada con entrega de reconocimientos en polideportivos locales como el de Ministro Rivadavia.

Cascallares finalizó sosteniendo que "como siempre decimos, en Almirante Brown el deporte es una herramienta fundamental para la inclusión y la igualdad de oportunidades".