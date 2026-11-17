A 54 años del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, tras 17 años de exilio, ambos dirigentes compartieron una jornada con militantes y referentes del peronismo en Lobos, ciudad natal del expresidente. Estuvieron acompañados por el histórico dirigente y exintendente local Gustavo “Tacho” Sobrero, a quien Uñac reconoció por su trayectoria y compromiso con el movimiento justicialista.

“Tenemos mucho para conmemorar, pero también mucho para mirar hacia adelante. Debemos recuperar cosas de nuestra doctrina, incorporar otras que la sociedad espera de nosotros y reconstruir los vínculos con distintos sectores”, expresó Uñac, quien sostuvo que “el peronismo tiene el enorme desafío de construir un camino con los argentinos adentro, potenciando todo lo que sabemos hacer”.

Durante el encuentro, ambos dirigentes cuestionaron las consecuencias económicas y sociales de las políticas del gobierno de Javier Milei. “El Gobierno nacional exhibe un supuesto orden en los números, pero termina desordenando la economía de cada una de las familias argentinas. Nosotros creemos en el equilibrio fiscal, pero con la sociedad adentro”, afirmó el senador sanjuanino.

Por su parte, Nardini advirtió sobre la situación que observa en sus recorridas por la provincia de Buenos Aires: “No hay consumo, la gente pierde poder adquisitivo y mucha gente se queda sin empleo registrado y obra social”. En ese sentido, destacó la necesidad de generar condiciones para recuperar la producción, fortalecer el empleo y atender las necesidades concretas de cada territorio.

Uñac también se refirió a su recorrido por las provincias argentinas como parte de la construcción de una alternativa nacional. “Hay que conocer el país para después poder gestionarlo”, sostuvo, y planteó la necesidad de impulsar tres grandes transformaciones: una revolución económica que mejore la vida de las familias, una revolución de infraestructura que reactive la obra pública y una revolución del trabajo y la producción que genere oportunidades en todo el territorio nacional.

Finalmente, convocó a recuperar el diálogo, la cercanía con la sociedad y las banderas históricas del peronismo. “El gran desafío es humanizar la política, sacar el insulto como método de resolución de los conflictos. Tenemos que aprender a escucharnos, fundamentalmente a quienes más lo necesitan”, concluyó.