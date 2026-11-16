El Municipio de Lanús anunció que se presentará como querellante y acusó a la distribuidora de incumplir los protocolos de emergencia.

Dos horarios comprometen la explicación pública de MetroGAS sobre la tragedia de Remedios de Escalada. Según los registros que difundió la propia empresa, el viernes 13 de noviembre recibió el aviso por la fuga a las 9.44. Ubicó la explosión a las 10.50.

Pasaron 66 minutos. Defensa Civil de Lanús sostuvo que los servicios de emergencia locales se activaron recién después del estallido. Ahí está la pregunta más grave que debe contestar la distribuidora: durante esa hora, ¿quién tenía a su cargo advertir a la gente que seguía en las casas y en los negocios de la cuadra?

El domingo, vecinos y comerciantes llevaron ese reclamo a Hipólito Yrigoyen y Juan de Garay. Cortaron la esquina y pidieron justicia por la explosión de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. A dos días del desastre, Policía Científica aún trabajaba en la identificación de la persona fallecida. Mientras algunas familias empezaban a volver, otras seguían sin poder entrar siquiera a ver qué había quedado de sus viviendas o de su fuente de trabajo.

Los 66 minutos que MetroGAS debe explicar

La fuga comenzó durante una obra de renovación de la red. Una tuneladora de Exgadet, la contratista que trabajaba para MetroGAS, dañó una cañería que seguía en servicio. La distribuidora informó que a las 10.04 llegaron dos empleados para evaluar el escape y que seis minutos después pidieron un equipo de reparación. Desde ese pedido hasta la explosión transcurrieron otros 40 minutos.

Claudio Arale, director de Defensa Civil de Lanús, aseguró que la contratista avisó a MetroGAS y que, cuando llegó personal de seguridad, los trabajadores dijeron que la situación estaba controlada. La Justicia deberá reconstruir esa secuencia y determinar las responsabilidades.

A la empresa ya se le puede exigir algo muy concreto: que diga qué instrucciones dio, a quién alertó y a qué hora. En su cronología hay un minuto preciso para la llegada de los técnicos y otro para el pedido de refuerzos. Falta el horario que más les importa a los vecinos: el de la advertencia para que se pusieran a resguardo.

El Municipio de Lanús anunció que pedirá intervenir como querellante porque considera evidente el incumplimiento de los protocolos de emergencia. Que la máquina perteneciera a una contratista explica quién ejecutaba la obra. Sigue pendiente saber cómo supervisó MetroGAS una perforación junto a una cañería activa y quién quedó al mando una vez que su propia central recibió la alerta.

Qué seguía pendiente el domingo a la noche

Las autoridades redujeron a 50 metros el perímetro restringido. Fuera de ese radio se habilitó el regreso progresivo y, según el Municipio, las instituciones autorizadas podrían retomar sus actividades el lunes. En el epicentro continuaban los peritajes, que podían extenderse hasta el viernes.

Cualquier demolición requería autorización judicial. MetroGAS informó que tenía cuadrillas restituyendo el suministro, sin precisar cuándo recuperaría el gas el último domicilio afectado.

Tras una reunión del intendente Julián Álvarez con damnificados, la Comuna anunció ayuda económica de urgencia para quienes sufrieron daños en el epicentro, la eximición de tasas municipales para los locales del centro comercial y arreglos en el edificio de Del Valle Iberlucea 4494. También anticipó que impulsará ante la Legislatura bonaerense exenciones de impuestos provinciales.

MetroGAS, por su parte, informó que brinda asistencia médica, psicológica y económica a las familias de sus empleados afectados. Para los damnificados habilitó el correo [email protected] y anunció que desde el lunes 16 atenderá consultas en el (011) 4309-1075, los días hábiles de 8.30 a 17.30.

Al cierre del domingo, un comerciante que seguía detrás del vallado ya tenía una dirección a la cual escribir. Lo que todavía no tenía era un compromiso público de MetroGAS sobre cómo se relevarían sus pérdidas, quién atendería su reclamo y en qué plazo. Llevar esas respuestas a la cuadra es responsabilidad de la compañía. Las familias ya tuvieron que salir a la calle para pedirlas.

Fuerte cuestionamiento del Colegio de Ingenieros

El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) expresó su preocupación por la explosión y posterior incendio ocurridos el 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús. El siniestro, que habría sido provocado por la rotura de una cañería de gas de media presión durante trabajos de renovación de la red, dejó una persona fallecida, varios heridos y daños materiales.

Si bien señaló que corresponde a la Justicia determinar las causas y responsabilidades, la entidad advirtió que el episodio expone una problemática más amplia: la falta de controles efectivos sobre las obras de infraestructura que se realizan en la vía pública.

Cuestionamientos a las empresas y al municipio

Uno de los principales planteos del CIPBA apunta a la presunta ausencia de un ingeniero matriculado en la provincia que asumiera la responsabilidad técnica de los trabajos.

El Colegio cuestionó que Metrogas solicite el número de matrícula del profesional interviniente, pero no exija el contrato visado ante la entidad, instrumento que permite verificar sus incumbencias, habilitación y responsabilidad efectiva sobre la obra.

También señaló que EXGADET, empresa contratista, había sido intimada mediante carta documento en diciembre de 2025 y respondió que registró la tarea ante el Colegio de Técnicos. Según el CIPBA, esto demostraría que no había un ingeniero matriculado en la provincia actuando en esa intervención.

Asimismo, cuestionó la Ordenanza 1287 de Lanús, que exige matriculación, pero no la presentación de los contratos profesionales.

Reclamos a los organismos de control

Las críticas también alcanzaron al Tribunal de Cuentas bonaerense, al que el Colegio atribuye la responsabilidad de verificar que los municipios exijan el cumplimiento de las leyes que regulan el ejercicio profesional y los aportes previsionales en las obras que autorizan o contratan.

En ese sentido, mencionó las leyes provinciales 10.416, de ejercicio profesional de la ingeniería, y 12.490, que regula el sistema previsional del sector.

En el ámbito nacional, reclamó la aprobación de la norma NAG-225, cuyo proyecto fue sometido a consulta pública mediante la Resolución ENARGAS 247/2019. Según el CIPBA, siete años después continúa sin aprobarse y su implementación permitiría delimitar las incumbencias de ingenieros, arquitectos y técnicos en las instalaciones de gas.

Seguridad y responsabilidad técnica

El Colegio sostuvo que las obras sobre redes de gas y electricidad deben contar con un ingeniero matriculado que asuma la representación técnica, un contrato visado ante el CIPBA y los aportes correspondientes a la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos (CAAITBA).

Según explicó, estos requisitos permiten identificar al responsable de la obra, verificar su formación y garantizar la aplicación de protocolos de prevención y seguridad.

Finalmente, recordó que viene realizando advertencias ante organismos reguladores como OCEBA y empresas prestatarias como EDESUR y Metrogas, sin obtener respuestas satisfactorias.

La entidad cuestionó que, mientras aumentan las tarifas de los servicios públicos, no se adopten medidas equivalentes para garantizar la calidad y seguridad de las prestaciones. El episodio de Remedios de Escalada, concluyó, vuelve a poner en discusión la responsabilidad de las empresas y del Estado en el control de las obras que comprometen la seguridad pública.