Avanza una importante obra hidráulica que beneficiará a miles de vecinos de Glew

La recorrida se realizó en el cruce de las calles Di María y Pompeya y contó con la presencia de la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero; y también del intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani.

Los trabajos corresponden al proyecto de saneamiento del Arroyo San Roque, en la localidad de Glew, y tienen como objetivo mejorar el escurrimiento del agua y evitar anegamientos.

La intervención abarca una superficie de 154 hectáreas y comprende una zona que incluye los barrios Gorriti, UOCRA y Parque Roma Glew Sur, donde residen aproximadamente 50 mil vecinos.

Una de las particularidades de la obra es que, si bien el área que se está saneando se encuentra en Almirante Brown, por las características topográficas del terreno el sistema de drenaje debe continuar hacia el partido de Presidente Perón, donde está su desembocadura.

De esta manera el conducto principal se extiende desde el límite entre ambos distritos, continúa por las calles Eva Perón, La Inmaculada y Nazca, y descarga en el arroyo que forma parte del sistema hídrico de la región.

La magnitud de los trabajos contempla la excavación de 68.000 metros cúbicos de suelo, la utilización de 16.000 metros cúbicos de hormigón, 1.200.000 kilogramos de acero y la instalación de 3.400 metros de distintas cañerías.

“Estas obras hidráulicas son fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y dar respuesta a problemas históricos de nuestros barrios. Trabajar de manera articulada con la Provincia y con los municipios vecinos nos permite avanzar con soluciones que, por las características de las cuencas y los territorios, necesitan una mirada integral y un esfuerzo conjunto”, destacó Mariano Cascallares.