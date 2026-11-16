Esteban Echeverría: los campeones de cinco clubes se ganaron un viaje a Mar del Plata

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, mantuvo un encuentro con las autoridades de la Federación de Fútbol Infantil y Juvenil de Esteban Echeverría (FeFIJEE). Además, entregó los premios a las categorías juveniles 2011 y 2012 de los clubes Inter Futbol Club, Santos Juniors, Club Social y Deportivo los Robles, Sociedad de Fomento el Jaüel, y el Club y Social y Deportivo 5 Estrellas, que se coronaron campeonas durante este año.



“Quiero destacar la dedicación y el trabajo que llevan adelante en FeFIJEE para tener una liga de fútbol infantil competitiva y muy organizada. Y, a la vez, felicitar a todos los campeones que, con esfuerzo y dedicación, lograron el objetivo que todos buscan a principio de año”, manifestó Fernando Gray, acompañado por la subsecretaria de Entidades Intermedias, Tamara Crosta; y el presidente de FeFIJEE, Mario Rodríguez.



En el encuentro también estuvieron presentes distintas autoridades de FeFIJEE, entre ellas el secretario, Daniel Seder; la tesorera, Libia Acebedo; el protesorero, Arduino Iacovella; el prosecretario, Nicolás Fiatti; el vocal, Matías Van Welee; los miembros de comisión directiva Rafael Rodríguez y Carlos Villabalba; y delegados de los clubes campeones.



Los equipos que se consagraron, además, fueron premiados con un viaje a Mar del Plata con todos los gastos de viaje, estadía y comida cubiertos.



La FeFIJEE, fundada el 8 de septiembre de 1988, está actualmente conformada por 54 clubes deportivos de Esteban Echeverría, en los que participan alrededor de 5.500 chicos en las categorías infantiles y juveniles.