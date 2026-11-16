Justicia en Almirante Brown: caso Espora, la madre del joven que murió en una cirugía reclama juicio

El 25 de junio de 2025, un joven murió durante una cirugía en la Clínica Espora de Adrogué. Este domingo 15 de noviembre se conoció el reclamo de su madre, que quiere que la investigación avance a juicio para esclarecer qué ocurrió durante la intervención y determinar si hubo responsabilidad profesional.

A la familia también le preocupa qué pasó después de la muerte del joven. La madre afirmó que el anestesiólogo siguió ejerciendo y cuestionó que pudiera continuar su actividad mientras se investiga su actuación en la cirugía. Su planteo incluye un pedido concreto: que se revise en qué condiciones está habilitado para trabajar.

Hasta el cierre no había constancia pública que permitiera precisar dónde ejerce el profesional, cuál es el estado de su matrícula o si se dispuso alguna medida administrativa.

En el plano judicial, la familia espera saber cuándo podrá discutirse en juicio lo ocurrido en el quirófano. Sigue pendiente conocer el resultado de las pericias y qué pasos procesales se cumplieron. Al 15 de noviembre tampoco se había podido confirmar una resolución de elevación a juicio ni una fecha de audiencia. La posición de la defensa sobre el reclamo de la madre no trascendió.

Para la familia, las dos respuestas importan en tiempos distintos. Una depende de que la Justicia reconstruya la intervención del 25 de junio y determine responsabilidades. La otra puede darse mientras la causa sigue su curso: si la autoridad que controla la matrícula revisó la situación del anestesiólogo y, en ese caso, qué resolvió.